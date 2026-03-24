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Orrore a Birmingham: bambino di 12 anni accusato di violenza sessuale su donna di oltre 60 anni

Birmingham sotto choc: un bambino di 12 anni è stato accusato di violenza sessuale e lesioni gravi su una donna di 60 anni, trovata gravemente ferita in casa qualche giorno fa. Il minore dovrà rispondere peraltro anche dell’aggressione di un’altra donna e di furto. Oggi comparirà al tribunale per i minorenni locale. Un caso che riapre gli interrogativi sulla violenza giovanile in Regno Unito.
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A cura di Biagio Chiariello
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immagine di repertorio
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È una notizia che lascia senza parole quella che arriva dal Regno Unito. Un ragazzino di appena 12 anni è finito davanti alla giustizia con accuse pesantissime: violenza sessuale e lesioni gravi ai danni di una donna di oltre 60 anni, ritrovata in condizioni gravissime dentro casa sua.

I fatti sono avvenuti mercoledì 18 marzo nel quartiere di Duddeston, a Birmingham. Poco prima delle 18:15, gli agenti della West Midlands Police sono intervenuti in Kellett Road dopo una chiamata d’emergenza. La vittima era riversa a terra con ferite molto gravi. Trasportata d’urgenza in ospedale, la situazione ad oggi resta ancora molto seria.

Il giovanissimo è stato arrestato poche ore dopo. Gli inquirenti lo hanno accusato non solo di quell’aggressione, ma anche di un furto commesso lo stesso giorno. E non finisce qui: sempre lui deve rispondere di un altro episodio separato avvenuto lo scorso mese, quando avrebbe tentato di strangolare un’altra donna per strada.

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Nella giornata di oggi, martedì 24 marzo, il 12enne è comparso davanti al Tribunale per i minorenni di Birmingham. Nel frattempo la polizia ha fatto sapere che le indagini proseguono e che gli agenti stanno presidiando la zona per tranquillizzare i residenti. "Comprendiamo quanto questo fatto sia preoccupante per tutta la comunità", hanno dichiarato gli investigatori.

Una storia che riapre interrogativi difficili su violenza, minori e sicurezza nelle città inglesi. Solo poco più di un anno fa, sempre sempre nella città di Birmingham, un quindicenne ha confessato di aver ucciso a coltellate un 12enne mentre tornava a casa da scuola: un altro episodio tragico che ha scosso la città e riacceso il dibattito sulla violenza giovanile nel Regno Unito.

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