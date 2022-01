Alfredo e Aylin, i due gemelli nati a 15 minuti di distanza ma in due anni diversi Protagonisti della storia due neonati statunitensi venuti al mondo tra il 31 dicembre e il 1 gennaio presso il Natividad Medical Center di Salinas, in California.

A cura di Antonio Palma

I medici contavano di poterli far diventare i primi gemellini nati nel nuovo anno, visto che erano destinati a venire al mondo insieme proprio a cavallo tra la fine del vecchio anno e l’arrivo del nuovo, ma i due piccoli Alfredo e Aylin hanno deciso di sorprendere tutti venendo al mondo effettivamente tra il 2020 e il 2021 ma a distanza di 15 minuti l’uno dall’altro e dunque in due giorni e anni differenti. Protagonisti della storia due neonati statunitensi venuti al mondo tra il 31 dicembre e il 1 gennaio presso il Natividad Medical Center di Salinas, in California. Una vera e propria rarità che lo stesso ospedale ha voluto festeggiare con diversi post sui suoi canali social con le foto della mamma e dei piccoli che stanno bene e presto torneranno a casa.

"Ero felice che fossero arrivati a mezzanotte ma è pazzesco che siano gemelli e abbiano compleanni diversi. Sono rimasta sbalordita” ha dichiarato la mamma dei gemellini Fatima Madrigal. La donna ha messo al mondo prima il maschietto, Alfredo Antonio, nato sabato sera mentre tutti si apprestavano a brindare per il nuovo anno, alle 23:45 ora locale. Quindici minuti dopo è toccato alla sorellina Aylin Yolanda, venuta al mondo pochi secondi dopo la mezzanotte e quindi nel nuovo anno. Entrambi stanno bene, il primo pesava 2.8 chilogrammi, la seconda 2,6 chilogrammi e non hanno avuto bisogno di incubatrice. I due bambini torneranno con la madre e il padre Robert nella loro casa di Greenfield dove ad attenderli troveranno tre fratelli maggiori: due femmine e un maschio.

“È stato sicuramente uno dei parti più memorabili della mia vita. È stato un vero piacere aiutare questi piccoli a venire al mondo sani e salvi nel 2021 e nel 2022. Che modo fantastico per iniziare il nuovo anno” ha commentato la dottoressa Ana Abril Arias, medico del Natividad Medical Group.