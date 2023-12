“Aiuto cuoco legato nudo a una sedia e umiliato”, chef stellato licenziato dall’hotel di lusso Aurélien Largeau, chef del ristorante una stella Michelin ‘La Table d’Aurélien Largeau’, ha lasciato il suo lavoro dopo le accuse e le immagini diventate virali sui social di un episodio avvenuto in uno dei locali dell’hotel di Biarritz. Avrebbe legato nudo a una sedia il giovane aiuto cuoco, mettendogli “una mela in bocca e una carota nel fondoschiena”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

616 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo chef stellato Aurélien Largeau, 31 anni, è stato allontanato dalle cucine del prestigioso Hôtel du Palais, il cinque stelle della catena Hyatt a Biarritz, nella zona basca della Francia.

L’albergo dove è collato il ristorante ‘La Table d'Aurélien Largeau' lo ha licenziato lo scorso 21 dicembre e i dettagli della vicenda, riportati dal quotidiano francese Sud Ouest e confermati dalla stessa Hyatt alla Cnn, sono ancora da accertare ma, come dimostrerebbero alcune immagini circolate sui social e i racconti di vari testimoni, il cuoco avrebbe maltrattato il suo aiuto-cuoco di fronte all’intera brigata.

Si parla di atti di nonnismo anche violenti: avrebbe legato nudo a una sedia il giovane, mettendogli "una mela in bocca e una carota nel fondoschiena". Il ragazzo sarebbe rimasto in queste condizioni per ore, davanti all’intera brigata.

Largeau ha respinto con forza le accuse in una dichiarazione a BFMTV, definendole false e diffamatorie, considerando l'accaduto un attacco alla sua reputazione e a quella del suo team. "Sono dichiarazioni false e diffamatorie e un attacco mostruoso al mio onore e alle mie formidabili squadre", ha dichiarato lo chef.

La procura di Bayonne intanto ha aperto un’indagine preliminare con l’accusa di aggressione e violenza sessuale, mentre i video incriminati sono stati rimossi dai social media.

Un dirigente del gruppo Hyatt, contattato dall’agenzia di stampa francese Afp, ha detto: "La direzione dell'Hôtel du Palais è stata informata del preoccupante incidente avvenuto nei locali dell'hotel e delle immagini che sono circolate. Questo incidente non riflette i valori che sosteniamo, è stata condotta un'indagine e sono state prese le decisioni appropriate".