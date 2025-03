video suggerito

"Aggredito dal pilota perché sono stato troppo tempo in bagno": passeggero denuncia la United Airlines Un passeggero della United Airlines ha denunciato la compagnia aerea: "Il pilota mi ha tirato fuori con forza dal bagno, ho esposto i miei genitali a diversi assistenti di volo e ai passeggeri vicini sull'aereo".

A cura di Giorgia Venturini

Un passeggero della United Airlines ha denunciato la compagnia aerea perché ha raccontato di essere stato aggredito dal pilota e trascinato con forza fuori dalla toilette. Nel dettaglio, ha riferito di essersi sentito "violato e imbarazzato, dopo aver esposto i suoi genitali a diversi assistenti di volo e ai passeggeri vicini sull'aereo".

Tutto sarebbe accaduto lo scorso 28 gennaio: l'uomo era su un volo partito da Tulum, in Messico, e diretto a Houston, in Texas. Cosa sia successo in volo lo ha spiegato in una denuncia depositata mercoledì presso la corte federale di Manhattan. Ovvero: dopo circa 30 minuti dal decollo, si sarebbe alzato per andare in bagno. Il passeggero ha spiegato che dopo 20 minuti che lui non usciva ancora dal bagno, un assistente di volo ha chiesto al suo vicino di posto di andare a controllare come stesse. A quel punto l'uomo ha spiegato di avere un problema intestinale.

Pochi minuti dopo sarebbe stato il pilota a picchiare sulla porta della toilette e di ordinare al passeggero di uscire: quest'ultimo avrebbe risposto che sarebbe uscito tra pochissimo. Ma – stando a quando riporta la denuncia e a come scrive La Stampa – il pilota "visibilmente infuriato ha rotto la serratura, forzato la porta del bagno e tirato fuori l'uomo con i pantaloni calati intorno alle caviglie, esponendo i suoi genitali a diversi assistenti di volo e ai passeggeri vicini sull'aereo". Il passeggero ha spiegato che uscendo con forza dal bagno si sarebbe anche fatto male.

Una volta atterrati il passeggero è stato scortato da agenti che sono saliti sull'aereo e lo hanno portato fuori. Poi è stato rilasciato senza alcuna accusa. La United Airlines ha offerto una prenotazione gratuita su un volo per New York il giorno successivo (dal momento che aveva perso la coincidenza), senza offrirgli pernottamento e pasti. Il quotidiano inglese The Indipendent, ha chiesto un commento alla compagnia aerea che ha risposto di "non aver nulla da condividere". Ora però la compagnia dovrà gestire la denuncia del passeggero.