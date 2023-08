Aggredita contemporaneamente da un serpente e da un falco: la sfortunata disavventura di Peggy Peggy Jones è stata protagonista di un episodio davvero sfortunato. Un falco ha perso la sua preda in volo, facendola cadere direttamente sull’ignara signora, scatenando una vera e proprio mischia che ha visto vittima la 64enne di Silsbee, in Texas,

A cura di Biagio Chiariello

Attaccata contemporaneamente da un falco e da un serpente dopo che il rapace le ha accidentalmente lasciato cadere addosso il rettile che si contorceva. È la disavventura capitata Peggy Jones, 64enne del Texas, mentre stava falciando il suo prato il mese scorso.

Secondo quanto raccontato dalla sventurata, l'uccello di passaggio avrebbe fatto cadere il serpente mentre era in volo, prima di piombare giù "rabbioso" con l'obiettivo di reclamare il suo pasto. A quel punto il rettile si è avvolto attorno al suo braccio e ha iniziato a colpirle il viso mentre l'uccello affondava i suoi artigli in profondità nella sua carne. Un vero e proprio calvario dal quale ne è uscita con tagli e lividi sull'arto e sul viso.

L'incidente è avvenuto il 25 luglio nella città di Silsbee, in Texas, vicino al confine con la Louisiana. "Mentre stavo cercando di muovere il braccio e gettare via il serpente, ma si è avvolto attorno al mio braccio", ha detto a CBS News, partner statunitense della BBC. "Ha iniziato a colpirli alla faccia, ha preso i miei occhiali un paio di volte…Ho provato ad allontanarlo, ma lui continuava a colpirli ed avvolgersi a me", ha spiegato.

Dal momento che non si trovava sotto un albero, Peggy ha intuito che il serpente fosse in qualche modo piovuto dal cielo. Una supposizione rapidamente confermata quando il falco è sceso in picchiata e si è unito alla mischia. "Ha afferrato il serpente che era avvolto intorno al mio braccio e lo ha tirato come se volesse portarlo via. Quando ci è riuscito, mi ha sollevato il braccio. Lo stava portando via con tutto il serpente" affondando i suoi artigli nell'arto della donna.

La 64enne è stata immediatamente portata in ospedale dal marito. "C'erano ferite da puntura, tagli, abrasioni, graffi e grossi lividi…", ha detto la donna, aggiungendo che gli attacchi del serpente hanno danneggiato i suoi occhiali. La donna ha detto di essersi sentita "gravemente traumatizzata", aggiungendo che pensava che sarebbe morta e di aver avuto problemi a dormire da quando è successo.

Vivendo nelle zone rurali del Texas, ha comunque ammesso di non essere estranea agli incontri con la fauna selvatica. "In realtà mi è già capitato di vedere un falco raccogliere un serpente. È una cosa normale, è così che uccidono la loro preda", ha detto. Ma ora, ammette, è qualcosa che terrà sempre a mente…