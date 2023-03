Aereo travolge stormo di uccelli, motore in tilt e la cabina si riempie di fumo: terrore a bordo Il bird strike si è verificato a Cuba. L’aereo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza. Tutti in salvo i passeggeri a bordo.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di panico a bordo di un aereo di linea statunitense decollato da Cuba e costretto ad effettuare un atterraggio d'emergenza dopo aver avuto problemi a un motore: il velivolo infatti aveva investito uno stormo di uccelli e i volatili erano finiti nel sistema di propulsione.

Come mostrano dei video girati dai passeggeri fumo denso è entrato nella fusoliera ma nessuno è rimasto ferito nell'incidente, che ha coinvolto il volo 3923 della Southwest Airlines diretto a Fort Lauderdale, in Florida. Il Boeing 737 trasportava 147 passeggeri e un equipaggio di sei persone, ha detto la compagnia aerea.

Gli uccelli hanno colpito uno dei motori dell'aereo e il suo muso poco dopo il decollo. "I piloti sono tornati sani e salvi all'Avana, i passeggeri hanno evacuato l'aereo tramite gli scivoli a causa del fumo in cabina", ha detto Southwest.

I danni causati dai bird strike sono spesso ingenti; a partire dal 1910 si sono registrati centinaia di decessi in campo militare e civile a causa di impatto con volatili.

Cosa sono i bird strike

Come riporta una recente relazione dell'Enac (l'Ente nazionale per l'aviazione civile) sul tema, "gli uccelli volano generalmente al di sotto dei 500 ft (152 metri) di quota quando non sono in migrazione attiva". Il fenomeno è in aumento soprattutto a causa della massiccia crescita del traffico aereo, ma anche per l'incremento di alcune popolazioni di volatili. Sempre secondo l'Enac "in Italia il numero di wildlife strike è passato 348 nel 2002 a 1.084 nel 2014, e dal 1980 ad oggi la popolazione nidificante di gabbiano reale è più che raddoppiata, superando le 60.000 coppie".

I velivoli sono progettati per resistere alla collisione con gli uccelli, tuttavia quando un volatile e un aereo si scontrano, a causa delle elevate velocità e delle masse in gioco l'impatto può causare danni importanti, mettendo l'aereo in condizioni di non poter più volare o di volare in condizioni di emergenza. Basti pensare che l'impatto con un uccello di 5 kg a 240 km/h, ossia la velocità di un velivolo in atterraggio, equivale ad un peso di mezza tonnellata fatto cadere da un'altezza di 3 metri.