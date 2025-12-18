Aereo privato precipita e prende fuoco a Statesville, ci sono vittime: il video dell’incidente

Un aereo privato è precipitato e ha preso fuoco durante l’atterraggio in un aeroporto a Statesville (North Carolina). Ci sarebbero 6 vittime. Il jet sarebbe di proprietà dell’ex pilota NASCAR Greg Biffle ma non è chiaro chi fosse a bordo del mezzo.

Le immagini del video ripreso dopo l’incidente.

Un aereo privato è precipitato e ha preso fuoco durante l'atterraggio in un aeroporto a Statesville, in Carolina del Nord, negli Stati Uniti. La notizia è riportata da diversi media esteri. Le vittime dell'incidente sarebbero sei, riferisce la Cnn.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di oggi, giovedì 18 dicembre, come spiegato dallo sceriffo della contea di Iredell, Grant Campbell. L'aereo, si legge su alcune fonti, sarebbe di proprietà dell'ex pilota della NASCAR Greg Biffle, 55 anni.

Secondo quanto affermato sui social da Garrett Mitchell, amico stretto di Biffle, a bordo del velivolo ci sarebbero stati il 55enne, la moglie Cristina e i due figli, Emma e Ryder, ma l'informazione non è stata ufficialmente confermata e l'identità delle vittime non è stata ancora svelata.

"Un Cessna C550 si è schiantato durante l'atterraggio all'aeroporto regionale di Statesville, nella Carolina del Nord, intorno alle 10:20 ora locale di giovedì 18 dicembre", ha dichiarato la Federal Aviation Administration all'emittente.

"La FAA e il National Transportation Safety Board indagheranno sull'accaduto. L'NTSB condurrà le indagini e fornirà eventuali aggiornamenti", spiega ancora la FAA.

In una breve conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio, le autorità locali hanno condiviso pochi dati sull'incidente. "Non abbiamo informazioni sulle cause", ha dichiarato il direttore dell'aeroporto John Ferguson che ha comunicato anche la chiusura dello scalo.

In rete è stato diffuso un filmato che mostra gli istanti immediatamente successivi allo schianto del mezzo. Nel video, ripreso da un automobilista, si vedono le fiamme e un'altra colonna di fumo nero.

L'aeroporto regionale di Statesville, circa 72 chilometri a nord di Charlotte, è un aeroporto non controllato e privo di torre di controllo. I piloti sono tenuti a segnalare autonomamente la propria posizione all'interno e nelle vicinanze dell'aeroporto utilizzando una comune frequenza radio.

I dati preliminari di tracciamento del volo mostrano che un Cessna Citation 550 ha lasciato l'aeroporto di Statesville intorno alle 10 dalla pista 10, ha percorso circa 8 chilometri e poi ha virato a sinistra quasi immediatamente verso l'aeroporto. Secondo FlightAware, l'aereo non avrebbe superato i 600 metri di quota.