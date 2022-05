Aereo militare russo supera il confine e viola lo spazio svedese, caccia in volo lo intercettano Il fatto rischia di gettare altra benzina sul fuoco nei rapporti tra i due Paesi dopo l’annuncio della Svezia di voler aderire alla Nato e le conseguenti minacce di Mosca.

A cura di Antonio Palma

Caccia militare svedese

Cresce la tensione nel Mar baltico dove un aereo militare russo ha violato lo spazio aereo svedese volando oltre il confine. Lo hanno reso noto le forze armate di Stoccolma spiegando che fortunatamente non ci sono stati incidenti ma che la violazione russa dello spazio aereo svedese è inaccettabile. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì pomeriggio e avrebbe riguardato un aereo da ricognizione russo e non un jet da battaglia. Secondo Stoccolma, nel tardo pomeriggio i radar hanno individuato Antonov An-30 russo che volava nei pressi dell'isola di Bornholm, un'isola danese a circa 37 km al largo della costa sud svedese, ed è entrato brevemente nello spazio aereo svedese prima di invertire la rotta e lasciare la zona. "Un aereo russo a elica AN-30 ha violato lo spazio aereo svedese venerdì sera", ha affermato il ministero della Difesa svedese in una nota, aggiungendo che l'aereo stava volando a est di Bornholm prima di dirigersi verso il territorio svedese.

L'episodio, non nuovo nell'area, ha fatto scattare immediatamente l'allarme con i jet militari svedesi che sono stati fatti decollare immediatamente per intercettare l'aereo russo. I caccia da combattimento di Stoccolma hanno raggiunto il velivolo russo e lo hanno anche fotografato, attendendo che si allontanasse dallo spazio aereo svedese. Del resto l'Antonov An-30 è un aereo bimotore turboelica da trasporto e ricognizione che non rappresenta una minaccia immediata ma l'episodio ha scatenato le ira del governo locale. Il ministro della Difesa Peter Hultqvist ha detto alla radio pubblica che la violazione è "inaccettabile" e "non professionale" da parte russa. Il fatto rischia di gettare altra benzina sul fuoco nei rapporti tra i due Paesi ormai al limite dopo l'annuncio della Svezia di voler aderire alla Nato e le conseguenti minacce di Mosca.

Svezia e Finlandia infatti stanno valutando l'adesione alla Nato, dopo l'invasione russa dell'Ucraina ma da Mosca hanno avvertito che una mossa del genere avrebbe conseguenze dirette anche se non hanno fornito dettagli. Del resto anche prima gli sconfinamenti non sono mancati, l'ultimo all'inizio di marzo quando quattro aerei da guerra russi hanno violato lo spazio aereo svedese sul mar Baltico. Del resto la Russia ha una grossa base militare proprio di fronte alla Svezia, Kaliningrad, una enclave tra Polonia a Lituania, con accesso al mar Baltico, di cui è uno dei maggiori porti.