Aereo militare C-130 Hercules precipita e va a fuoco con oltre 100 soldati a bordo: tragedia in Colombia

Terribile incidente aereo oggi in Colombia dove un grosso aereo da trasporto militare C-130 Hercules pieno di soldati è precipitato al suolo in una zona rurale prendendo fuoco poco dopo il decollo nei pressi della località di Puerto Leguízamo, nel dipartimento di Putumayo. Secondo i media locali, a bordo vi erano oltre cento persone, tra equipaggio e soldati che venivano trasportati a Bogotá. Si tratta infatti di un velivolo da trasporto usato anche per spostare truppe e materiale e che viene utilizzato in molti paesi compresa l’Italia.

“L’aeronautica militare colombiana comunica che un aereo C-130 Hercules si è schiantato oggi, 23 marzo, a Puerto Leguízamo” hanno comunicato le autorità locali senza precisare però il numero di persone coinvolte. Video e foto che arrivano dalla zona mostrano la sola coda del velivolo intatta al suolo in una radura tra la vegetazione mentre il resto dell’aereo appare disintegrato in detriti e avvolto dalle fiamme e da una enorme nuvola di fumo nero che si alza in cielo.

Il ministro della Difesa Pedro Sánchez ha espresso il suo rammarico per l'accaduto sui social media. “Con profondo dolore, comunico che un aereo Hercules dell'Aeronautica Militare Colombiana è stato coinvolto in un tragico incidente durante il decollo da Puerto Leguízamo (Putumayo), mentre trasportava truppe delle Forze Armate” ha scritto Sanchez, sottolineando che "unità militari sono già sul posto" e ha confermato l'esistenza di "vittime", anche se ha chiarito che "né il numero né le cause dell'incidente sono ancora state accertate con precisione".

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Fonti informate hanno comunicato a El Tiempo che l’aereo stava trasportando due compagnie dell'esercito che si stavano dirigendo verso Bogotá, a quanto pare per un avvicendamento di truppe, per un totale di circa cento persone. "Ci sono diversi feriti, li stiamo evacuando in un centro medico. Si tratta di un aereo dell'aeronautica che pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto si è schiantato al suolo" ha dichiarato il capo della polizia di Putumayo. Alcuni giornalisti locali indicano che decine di soldati sono stati tratti in salvo feriti.

I video dei media locali mostrano soccorritori e personale militare che si avvicinano al luogo dell'incidente per cercare superstiti. L’aereo sarebbe caduto vicino alla zona di confine con Ecuador e Perù, nel sud dela Colombia.

“Sono stati attivati ​​tutti i protocolli di assistenza alle vittime e alle loro famiglie, così come le relative indagini. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle persone colpite e, per rispetto del loro dolore, esorto tutti ad astenersi da speculazioni fino a quando non saranno disponibili informazioni ufficiali. Si tratta di un evento profondamente doloroso per il Paese. Che le nostre preghiere possano accompagnarli e alleviare in qualche modo la loro sofferenza”, ha dichiarato il ministro della difesa.