Aereo in avaria atterra in strada, la sorpresa degli automobilisti in un video: "Sta per cadere sulle auto" La scena in Brasile dove ha comprensibilmente spaventato gli automobilisti che temevano l'aereo potesse cadere su auto e camion. Grazie alla perizia del pilota e anche a una buona dose di fortuna, però, nessun mezzo è rimasto coinvolto e alla fine non si sono registrati feriti.

A cura di Antonio Palma

Pensate di star guidando un’auto o addirittura un camion lungo una trafficata autostrada e di ritrovarvi all’improvviso un aereo che spunta dall’alto e atterra proprio davanti a voi. È l’incredibile scena che si sono trovati davanti diversi automobilisti su un’affollata autostrada brasiliana intorno a mezzogiorno di sabato.

La sequenza è stata immortalata anche in un video, registrato da un passeggero di un veicolo che viaggiava sulla carreggiata a due corsie nello stato brasiliano di Santa Catarina, nei pressi di Garuva. Nel filmato si vede il piccolo velivolo, identificato poi come un monomotore Pelican, che volteggia a bassa quota sopra una lunga fila di veicoli in movimenti, spostandosi da sinistra a destra mentre tenta di allinearsi alla strada perdendo quota repentinamente.

Diversi veicoli, tra cui un’autocisterna, frenano e si fermano quando l’aereo tocca terra, sbandando da una parte all’altra e rischiando di colpire anche il guardrail che separa le due carreggiate prima di fermarsi del tutto. Una scena che comprensibilmente ha spaventato gli automobilisti che temevano potesse cadere su auto e camion.

Grazie alla perizia del pilota, alla prontezza degli automobilisti e anche una buona dose di fortuna, però, nessun mezzo è rimasto coinvolto e alla fine non si sono registrati feriti nell’incidente. La polizia ha confermato che anche entrambi gli occupanti del velivolo sono rimasti illesi.

Secondo quanto ricostruito finora, l’aereo era decollato da poco dal vicino aeroporto di Gauramirim con a bordo il pilota 29enne e un passeggero 71enne, uomo d’affari proprietario del velivolo. Il mezzo però avrebbe subito poco dopo un grave guasto al motore costringendo il pilota a cercare un luogo di atterraggio nel più breve tempo possibile.