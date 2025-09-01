Aerei tentano atterraggio nello stesso aeroporto e si scontrano in volo: un morto e tre feriti in Colorado

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite dopo la collisione in volo tra un Cessna 172 e un Extra EA300 vicino al Fort Morgan Municipal Airport, Colorado. I due velivoli sono precipitati e hanno preso fuoco mentre tentavano di atterrare. FAA e NTSB indagano sull’incidente.

Il luogo dello schianto

Una tragica collisione in volo ha scosso lo Stato USA del Colorado, domenica mattina. Due piccoli aerei, un Cessna 172 e un Extra Flugzeugbau EA300, si sono scontrati mentre entrambi i piloti tentavano di atterrare al Fort Morgan Municipal Airport. A bordo di ciascun velivolo si trovavano due persone. L’incidente ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre tre.

Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Morgan, l’occupante deceduto si trovava sull’Extra EA300. L’altro passeggero dello stesso velivolo è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sono state ancora precisate. I due occupanti del Cessna, invece, sono rimasti feriti lievemente e sono stati prontamente soccorsi.

I soccorritori, intervenuti sul posto immediatamente dopo lo schianto, hanno riferito di aver visto “fumo nero” e “fiamme attive”, come emerge anche dalle registrazioni delle chiamate di emergenza pubblicate sul sito Broadcastify. Una delle registrazioni indica che almeno una persona era rimasta intrappolata all’interno di uno dei velivoli coinvolti.

Le immagini diffuse dall’emittente affiliata CNN, la KMGH, mostrano chiaramente uno dei due aerei distrutto ai lati di una pista, circondato da cenere nera e liquidi, a testimonianza della violenza dell’impatto. Fotografie provenienti dalle telecamere meteo della Federal Aviation Administration ritraggono inoltre una densa colonna di fumo sollevarsi a nord dell’aeroporto, situato a circa cinque miglia a nord della città di Fort Morgan, lungo la Highway 52.

Secondo il vice sceriffo Jon Horton, il Cessna era in fase di avvicinamento finale quando è stato colpito in volo dall’EA300, provocando la caduta e l’incendio di entrambi i velivoli. L’impatto ha reso necessario chiudere temporaneamente il Fort Morgan Municipal Airport per consentire alle squadre di emergenza di intervenire e mettere in sicurezza l’area.

Sia la Federal Aviation Administration che la National Transportation Safety Board hanno avviato indagini sull’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando filmati della videosorveglianza dell’aeroporto per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte.