Adolescenti si filmano mentre investono e uccidono per gioco un ciclista, assurdo omicidio in Usa La polizia aveva pensato al caso di un’auto pirata che era fuggita senza prestare soccorso ma in realtà la morte del ciclista si è rivelata frutto di un macabro gioco sulla strada da parte di due ragazzini.

A cura di Antonio Palma

Quando la vittima dell’investimento è stata abbandonata esanime sul ciglio della strada dove poi è stata trovata dai soccorritori, la polizia ha pensato al caso di un’auto pirata che era fuggita senza prestare soccorso. Dietro la morte del 64enne Andreas Probst, però, si nascondeva in realtà qualcosa di ancora più atroce: una coppia di adolescenti che aveva deciso di investire il ciclista volontariamente per un macabro gioco sulla strada.

La terribile scena è stata immortalata dagli stessi ragazzi in un video girato col telefonino che nelle scorse ore è apparso online generando una ondata di indignazione a Las Vegas dove la polizia ha infine identificato e arrestato il conducente 17enne della vettura. Il giovane, sospettato anche di diversi furti di auto compresa quella causata nell’investimento, ora è accusato di omicidio volontario.

L’investimento mortale risale al 14 agosto scorso quando il 64enne Andreas Probst, è stato colpito a morte mentre andava in bicicletta nel nord-ovest di Las Vegas. La morte dell’uomo, ex agente di polizia in pensione, aveva suscitato tanta commozione tra le comunità locali dove abitava e dove aveva prestato servizio in California.

L'autista diciassettenne, il cui nome non è stato rilasciato dalla polizia a causa dell'età, era stato arrestato subito dopo l'incidente e portato al Centro di detenzione minorile. L’accusa era di furto d’auto e omicidio colposo ma nei giorni scorsi la polizia ha scoperto che sui social stava circolato un video di quell’investimento.

La vittima

Dall’analisi del video, realizzato dagli stessi ragazzi, è emerso che in realtà era tutto intenzionale. Nel video si vede l'autista che chiede "pronto?" e il passeggero, che stava filmando, che ridendo dice “sì, colpiscilo”. Un gioco mortale dunque, una vera e propria esecuzione, preceduta da una altro incidente causato volontariamente dalla coppia di ragazzi speronando un’altra vettura.

Per il 17enne l’accusa così è stata aggravata in omicidio volontario. Al momento non ci sono stare accuse contro il passeggero che ha filmato l'incidente mortale e apparentemente ha incoraggiato l'autista a procedere.