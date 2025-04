Accendono brace per cucinare, imbarcazione prende fuoco sul fiume Congo: almeno 143 morti e dispersi È drammatico il bilancio di un incendio scoppiato a bordo di una imbarcazione sul fiume Congo nel nord-ovest del Paese martedì scorso: ci sono oltre 140 vittime accertate, decine di persone in ospedale e non è noto il numero dei dispersi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È un bilancio drammatico e ancora provvisorio quello dell’incidente avvenuto a bordo di una imbarcazione sul fiume Congo nel nord-ovest del Paese. Al momento si sa che almeno 143 persone sono morte e decine di altre risultano disperse dopo che un'imbarcazione di legno ha preso fuoco sul fiume nel nord-ovest della Repubblica democratica del Congo.

"Un primo gruppo di 131 cadaveri è stato ritrovato mercoledì, mentre altri 12 sono stati recuperati giovedì e venerdì", è quanto ha fatto sapere una parlamentare del Congo, Joséphine-Pacifique Lokumu. Ancor più grave il bilancio secondo un leader della società civile locale, Joseph Lokondo, il quale sta parlando di 145 vittime, alcune morte per ustioni, altre per annegamento. E a suo dire venerdì diverse famiglie ancora non avevano avuto notizie dei loro cari.

Stando a quanto emerso finora, l'imbarcazione di legno trasportava carburante: l’incendio a bordo è divampato martedì a Mbandaka, non si conosce il numero totale dei passeggeri che si trovavano a bordo e questo rende ancor più difficile ricostruire con esattezza quanto accaduto e quante persone mancano ancora all’appello.

Leggi anche Crollo del tetto nella discoteca a Santo Domingo, i video del concerto prima della tragedia

Per quanto riguarda le cause della tragedia, forse le fiamme sono state innescate da una persona che cucinava. Durante la navigazione “sembra che una donna abbia acceso la brace per cucinare. Il combustibile, che si trovava lì vicino, è esploso, uccidendo molte donne e i bambini a bordo”, è quanto fatto trapelare.

Decine di persone sono state salvate dopo l’incidente, molte delle quali con gravi ustioni, e sono state portate negli ospedali locali. Le ricerche dei dispersi sono ancora in corso, con squadre di soccorso supportate dalla Croce Rossa e dalle autorità provinciali.