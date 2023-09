A New York un bambino di un anno è morto dopo aver dormito sopra un chilo di fentanyl all’asilo Gli oppiacei sintetici sono stati trovati in un asilo nido del Bronx: nello stesso istituto si erano sentiti male altri tre bambini. Il piccolo è deceduto in ospedale, mentre i restanti tre sono stati salvati con il Narcan, farmaco usato per bloccare l’overdose.

A cura di Matteo Pelliccia

Immagine di archivio

A New York, un bambino di un anno è morto a causa del fentanyl nascosto sotto il materassino sul quale stava facendo il riposino. Secondo la polizia, un chilo di oppioide è stato scoperto nell'istituto dove il bimbo aveva appena iniziato a frequentare il nido, nel quartiere Bronx. Il piccolo è deceduto in ospedale a causa dell'overdose provocata dall'ingerenza della sostanza.

Si tratta del quarto caso simile nella metropolitana americana in poche settimane: i precedenti si erano verificati anch'essi nel quartiere Bronx, dove i bambini, la cui età varia dagli otto mesi ai due anni, frequentavano tutti lo stesso asilo. Gli altri piccoli sono riusciti a salvarsi grazie al Narcan, farmaco di sintesi utilizzato per invertire gli effetti di overdose da oppiacei.

La polizia newyorchese indaga sulle assunzioni di fentanyl da parte dei bambini nell'asilo del Bronx. La proprietaria dell'istituto, Grei Mendez, 36 anni, e l'impiegato Carlisto Acevedo Brito, 41 anni, sono stati incriminati per omicidio colposo e possesso di droga, secondo quanto dichiarato dai procuratori federali.

Il capo detective della polizia di New York, Joseph Kenny, ha spiegato che il fentanyl è stato rinvenuto durante una perquisizione nella stanza dei bambini, "posizionato sotto un tappetino dove i bambini solitamente riposavano". Gli investigatori hanno anche trovato tre apparecchi utilizzati per confezionare dosi di farmaci.

"Nelle scorse settimane, alcuni ispettori sanitari avevano già effettuato un controllo a sorpresa presso l'asilo, ma non avevano individuato alcuna violazione" ha detto il commissario sanitario della città, Ashwin Vasan.

"Riteniamo che gli imputati abbiano avvelenato quattro bambini, causando la morte di uno di essi", ha spiegato in conferenza stampa il procuratore degli Stati Uniti per il distretto di Manhattan, Damien Williams. "Grei Mendez e Carlisto Acevedo Brito sembrano essere stati coinvolti in un traffico di droga all'interno di un asilo nido, un luogo sicuro per i bambini e che non dovrebbe mai essere contaminato da sostanze che possono mettere in pericolo la loro vita in un istante".

Il legale della signora Mendez ha sottolineato che la sua cliente nega ogni accusa, sostenendo di "non essere a conoscenza della presenza di droga nella stanza dei bambini". "La sua unica colpa è stata quella di affittare una stanza a qualcuno che aveva con sé un chilo di sostanze", ha dichiarato l'avvocato Andres Aranda.

Dura anche la condanna del sindaco di New York, Eric Adams, il quale ha chiesto un "impegno nazionale totale nella lotta contro il fentanyl". Il primo cittadino della Grande Mela ha mostrato in conferenza stampa una foto che metteva a confronto una dose letale dell'oppioide con una moneta da un centesimo. "Un frammento di fentanyl delle dimensioni di un'unghia può essere letale per un adulto. Immaginate cosa può fare a un bambino" le parole del sindaco.