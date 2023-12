​Cena di Natale da incubo, 700 dipendenti intossicati: vomito e diarrea dopo festa aziendale Cena di natale indigesta per 700 dipendenti di Airbus Atlantic presso la sua sede francese di Montoir-de-Bretagne, in Bretagna. Avviata un’indagine per scoprire la fonte dell’intossicazione alimentare di massa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Oltre 700 dipendenti francesi di Airbus Atlantic si sono sentiti male dopo aver partecipato alla cena azienda natalizia organizzata il 14 dicembre dalla compagnia del gruppo Airbus presso la sua sede di Montoir-de-Bretagne, in Bretagna.

Lo fa sapere l'azienda sanitaria regionale (Ars) di Loire-Atlantique, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda per capire cosa abbia causato l'intossicazione di massa. Pare che i commensali abbiano mostrato "segni clinici di vomito o diarrea".

Secondo una fonte sindacale, molti dipendenti sono stati "malati durante il fine settimana successivo al pasto, un centinaio di loro non si sarebbe presentato a lavoro lunedì 18 dicembre" . La stessa rappresentanza sindacale interpellata dai media francesi ha conferma che anche ieri, 22 dicembre erano "funzionanti solo pochi servizi, il resto del personale era andato in ferie".

“Le indagini proseguono e si concentrano sul pranzo festivo del 14 dicembre ”, aggiunge l'Ars.

Creata nel 2022, Airbus Atlantic è una consociata del colosso aerospaziale europeo Airbus e si occupa della fabbricazione di componenti dei velivoli (aerostrutture). Impiega 134.000 persone e fornisce prodotti e servizi nei settori aeronautico, elicotteristico, della difesa, dello spazio e della sicurezza persone in diversi Paesi fra Europa, Nord Africa e Nord America.

In un altro incidente avvenuto in Francia all’inizio di quest’anno, diverse persone si sono ammalate e un cittadino greco è morto. Sarebbe stati colpiti da un'intossicazione da botulino in un ristorante di Bordeaux.