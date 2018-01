Con un tweet pubblicato questa mattina poco prima delle 10 Silvio Berlusconi ha rotto gli indugi sul logo che lo accompagnerà durante la prossima campagna elettorale: "Oggi vi auguro #BuonaDomenica mostrandovi in anteprima il nostro simbolo per le #elezioni del 4 marzo. Anche con questa nuova legge elettorale votare è molto facile: basta barrare il logo di Forza Italia!". L'annuncio del leader di Forza Italia arriva a poche ore dall'attesissimo vertice ad Arcore con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, suoi probabili alleati alle elezioni politiche. Il simbolo consiste in un cerchio blu con sotto la scritta "Forza Italia". Non passano ovviamente inosservate le parole: "Berlusconi presidente".

Silvio Berlusconi è incandidabile alle elezioni politiche.

La scelta di scrivere "Berlusconi presidente" è quella che ovviamente colpisce maggiormente: l'ex premier è infatti incandidabile a seguiti della legge Severino, dopo la condanna in via definitiva per evasione fiscale nell’ambito del processo Mediaset. Silvio Berlusconi presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che sta esaminando il suo caso, ma è opinione diffusa che la sentenza non arriverà in tempo per le elezioni. Per questo motivo, negli ultimi mesi erano state fatte molte ipotesi sui possibili nomi che la coalizione di centrodestra, composta molto probabilmente da Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, e attualmente in vantaggio nei sondaggi, potrebbe presentare: da Luca Zaia a Antonio Tajani, fino generale dei carabinieri Leonardo Gallitelli. Quel che è certo è che al momento Silvio Berlusconi non potrà sedere alla Camera o in Senato come parlamentare della Repubblica, né ricoprire incarichi di governo. Secondo alcuni giuristi, il logo dovrebbe comunque passare il vaglio della commissione elettorale del Ministero degli Interni.