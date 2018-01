De Benedetti attacca Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle. Intervistato da Lilli Gruber a Otto e Mezzo, l'ingegner tornato al centro delle polemiche poche settimane fa a causa di un'intercettazione diffusa da alcuni quotidiani e relativa al decreto Banche varato dal governo Renzi nel 2015, ha duramente attaccato i grillini: "È allucinante tutta la storia, era un segreto di Pulcinella", ha dichiarato riferendosi all'accusa per insider trading mossa dalla stampa. "Del decreto ne parlavano tutti. Ne ha cominciato a parlare Amato. Era nel programma di Renzi. È vero che ho dato al mio broker ordine di comprare azioni delle Popolari, ma ho dato, e questo nessuno lo ha scritto, ordine di hedgiare una posizione, ovvero mi sono comunque coperto comprando delle put. Se uno pensa che una cosa avvenga la settimana dopo, non si fa la protezione. Il polverone è stato solo uno sfizio di Vegas, il presidente della Consob, che vuole candidarsi con Forza Italia", ha spiegato l'ingegnere.

“Il caso delle banche popolari è stato solo un vizio di Vegas che è stato scornato e messo in minoranza, perché poi la Consob ha archiviato la pratica. Io non capisco, questo è un Paese in cui bisogna essere giudicati da qualche incompetente in giro? Il mio broker? Era lui a essere intercettato, non io. Credo che abbia usato la parola ‘decreto’ nella telefonata perché non ha competenza dei termini parlamentari e non sa la differenza tra decreto e proposta di legge. Ma posso garantire che né Panetta, né Renzi hanno mai parlato di decreto. Né tantomeno io”.

In relazione alle prossime elezioni politiche, De Benedetti ha dichiarato: "Vedendo qual è l'offertà politica, nonostante mi senta deluso da Renzi, il prossimo 4 marzo voterò per il Pd. Mi sembra l'unica offerta di governabilità del Paese non nel senso delle idee ma degli uomini. Di Maio sarebbe un disastro per il Paese, l'incompetenza al potere, se penso che Di Maio possa essere il premier di questo Paese dico che ha ragione mille volte Berlusconi a dire che bisogna scappare, per il suo curriculum non è adatto a fare il presidente del Consiglio".

La replica di Di Maio.

DI Maio ha replicato alle accuse di De Benedetti con un post su Facebook: "De Benedetti in tv ha detto ‘Di Maio sarebbe un disastro, l'incompetenza al potere, poveraccio'. Con queste parole ha mostrato tutta la sua arroganza: disprezza i cittadini normali come me e come quelli che il MoVimento 5 Stelle rappresenta e dimostra una distanza siderale dal mondo reale. Da uno che con una telefonata al premier fa 600mila euro, cosa altro c'era da aspettarsi? De Benedetti è il vero volto del PD".