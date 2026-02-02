Un’ex concorrente di The Voice Nigeria è morta a 26 anni a causa di un morso di un cobra

Ifunanya Nwangene, ex concorrente di The Voice Nigeria, è morta all’età di 26 anni: è stata morsa da un cobra e nessuna struttura sanitaria coinvolta è riuscita a iniettarle un antidoto.

Ifunanya Nwangene, via YouTube

Ifunanya Nwangene, ex concorrente di The Voice Nigeria, è morta all'età di 26 anni in seguito al morso di un serpente velenoso all'interno della sua abitazione. La giovane cantante è deceduta dopo essere stata trasferita dalla clinica privata di Lugbe, nella capitale nigeriana Abuja, al Federal Medical Centre (FMC) nel quartiere di Jabi, poiché la prima struttura era sprovvista del siero antiofidico, un antidoto al veleno, necessario per contrastare la neurotossina del cobra, com'è poi stato riportato da BBC Africa.

La ricostruzione del morso del cobra nell'abitazione della cantante

Esistono versioni contrastanti nella ricostruzione delle cure del Federal Medical Centre, soprattutto dopo le dichiarazioni di Sam Ezugwu. Si tratta del direttore del coro Amemuso, di cui Nwangene faceva parte da alcuni anni e con cui continuava a suonare dopo l'esperienza a The Voice Nigeria. La testimonianza dell'uomo, rilasciata al portale Vanguard News, racconta che Nwangene era stata morsa da un cobra nelle prime ore del mattino: la cantante (che era anche architetta) era riuscita a chiamare i soccorritori che avrebbero ucciso i due serpenti presenti nell'abitazione. Successivamente la donna si sarebbe recata in una clinica privata della capitale, che era però sprovvista dell'antidoto.

Le testimonianze contrastanti tra il direttore del coro Ezugwu e il comunicato stampa del Federal Medical Centre

Nwangene è stata costretta a raggiungere la struttura pubblica con un servizio di trasporto privato, che avrebbe impiegato 30 minuti. Proprio in questo momento sembra esserci una frattura tra le dichiarazioni di Ezugwu e il comunicato stampa della struttura ospedaliera. Infatti, l'uomo ha raccontato: "Ci hanno detto che servivano due dosi di antiveleno, ma ne avevano solo una disponibile, o forse nessuna efficace in quel momento". Ezugwu sarebbe stato poi costretto ad acquistare il farmaco in una farmacia esterna all'ospedale, ma sarebbe stato tutto inutile, perché pochi minuti prima del suo ritorno sarebbe stata annunciata la morte della cantante.

Come riportato dal quotidiano Premium Times, la direzione dell'ospedale ha respinto le accuse di negligenza: la struttura sostiene di aver somministrato le cure disponibili in quel momento. Il decesso, secondo il Federal Medical Centre (FMC), sarebbe attribuibile alla velocità letale della neurotossina, iniettata nel corpo della donna, ma non solo: graverebbero anche i ritardi negli spostamenti e l'iniziale accesso alla clinica privata, che avrebbe rallentato i tempi della cura.

La partecipazione di Ifunanya Nwangene alla terza stagione di The Voice Nigeria nel 2021

La cantante ha partecipato alla terza stagione di The Voice Nigeria nel 2021, quando aveva solo 21 anni. Durante l'audizione con "Take a Bow" di Rihanna, che conta quasi 100 mila visualizzazioni su YouTube, la cantante aveva convinto il cantante R&B Darey Art a prenderla sotto la sua guida. Nwangene arriverà a poche puntate dalla finale del programma, che verrà vinta da Esther Benyeogo, ma riuscirà a ritagliarsi uno spazio nella scena nigeriana. Con la sua voce da soprano, infatti, la cantante prenderà parte all'Amemuso Choir, uno dei cori più importanti della capitale nigeriana. Nel frattempo, dopo essersi laureata come architetta alla Caritas University, un'università cattolica privata nello stato di Enugu, praticava la sua professione nella capitale Abuja.