Ucciso in una sparatoria il cantante Ernesto Barajas, l’ombra dei narcocorridos in Messico

Ernesto Barajas, via X

Ernesto Barajas, frontman della band messicana Enigma Norteño, è stato ucciso a 38 anni, nelle scorse ore in una sparatoria a Zapopan, nella periferia della città messicana di Guadalajara. Si tratta del secondo membro della band che ha perso la vita dopo il batterista José Baldenegro, rapito e assassinato nel 2012. Proprio in quell'occasione, il frontman aveva discusso del futuro della band, preoccupato dai possibili attacchi agli altri membri. La procura dello stato di Jalisco ha già aperto un'indagine sull'omicidio, legato anche al genere musicale, il narcocorrido, di cui la band era tra gli esponenti principali in Messico. La band di Sinaloa infatti, è nota per le ballad legate alle storie della criminalità organizzata, in passato dedicando le canzoni ai membri dei cartelli di Jalisco Nueva Generación e Sinaloa, tra cui anche ¿Van a querer más? (El Mencho), dedicata al leader Nemesio Oseguera Cervantes nel 2016.

La morte di Barajas e la storia di violenza legata al genere narcocorridos

L'omicidio di Barajas si inserisce in una riforma culturale dello stato messicano. Infatti, Il genere è stato vietato in un terzo delle regioni messicane, e alcuni mesi fa, Claudia Curiel de Icaza, segretaria alla cultura del Messico, aveva annunciato un concorso musicale per incoraggiare gli artisti messicani a creare musica che non glorifichi uno stile di vita violento. Come riportato dalla versione spagnola di Billboard: "Sebbene il concorso non risolverà questo problema dall'oggi al domani, e non stiamo trascurando le cause profonde, abbiamo ritenuto importante creare spazi creativi attraverso la cultura per i giovani messicani". Solo pochi mesi fa, lo stato di Jalisco aveva proceduto con una denuncia nei confronti della band Los Alegres Del Barranco per aver esposto una fotografia di un leader del Cártel Jalisco Nueva Generación durante un concerto. L'omicidio di Barajas avviene tre mesi dopo il ritrovamento dei cadaveri di cinque membri della band regionale messicana Fugitivo nella città settentrionale di Reynosa.

Le minacce ricevute nel 2023 sui social e il caso Peso Pluma nel 2023

Barajas era già stato al centro di minacce da parte del cartello di Jalisco Nueva Generación (denominato CJNG). Gli era stato recapitato un messaggio sui social, in cui si leggeva: "Ernesto Barajas, cantante degli Enigma Norteño, smettila di sentirti protetto dalle sorelle Aquiles e Rana. Non verrai qui a cantare corridos. La Bassa California ha un padrone". Secondo le ricostruzioni della BBC, Rana e Aquiles sono pseudonimi dei dei fratelli Arzate García, che, secondo l'FBI, sono membri di alto rango del Cartello di Sinaloa, che controlla il narcotraffico nello stato della Bassa California. A settembre 2023, anche Peso Pluma, rivelazione degli ultimi anni e protagonista anche ai Grammy Awards, aveva ricevuto un attacco dal cartello di Jalisco Nueva Generación. Su dei manifesti apparsi a Tijuana, dove il cantante si sarebbe dovuto esibire dopo pochi giorni all'Estadio Caliente, erano apparse delle minacce di morte nei suoi confronti.