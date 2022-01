Tutto il Festival di Sanremo in un libro, da Nilla Pizzi ai Måneskin Esce “SANREMO IL FESTIVAL – Dall’Italia del boom al rock dei Måneskin” di Nico Donvito, un libro con prefazione di Amadeus. Disponibile dal 25 gennaio.

Perché Sanremo è Sanremo. Solo che nessuno è mai riuscito a spiegare il perché. Ci prova il nuovo libro, in uscita dal 25 gennaio, “Sanremo Il Festival – Dall’Italia del boom al rock dei Måneskin” (pp. 192, 16.90 €) di Nico Donvito. Il libro, edito da D’idee e impreziosito da una prefazione di Amadeus, conduttore e direttore artistico alla sua terza edizione consecutiva, è un viaggio attraverso la storia della kermesse e quindi del nostro Paese. La scrittura attenta di Nico Donvito, giornalista, studioso e conoscitore del Festival, traccia una linea lungo la manifestazione che arriva alla 72esima edizione dal prossimo 1 al 5 febbraio (qui i nomi dei cantanti in gara e le canzoni). La copertina è disegnata da Riccardo Mazzoli, che ha realizzato le copertine di alcuni dei protagonisti: da Nilla Pizzi a Domenico Modugno, da Eros Ramazzotti ai Måneskin. Spazio anche per i conduttori: Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Raffaella Carrà, Loretta Goggi, Carlo Conti, Fiorello, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti e Nunzio Filogamo.

La sinossi del libro

Per molti il Festival è quell’evento televisivo che ci catalizza davanti allo schermo per una settimana all’anno, uno spettacolo colorato, uno psicodramma tragicomico collettivo, un carrozzone fiorito stracolmo di cantanti, presentatori e vallette. La verità è che Sanremo è un vero e proprio fenomeno di costume, la favola musicale più bella di sempre, lo specchio canterino del nostro Paese. L’obiettivo di questo volume è quello di cercare di raccontare questi settantuno anni di vita e di storia italiana, perché il Festival non è soltanto Domenico Modugno che allarga le braccia, il finto pancione di Loredana Bertè o Bugo che lascia Morgan da solo sul palco, ma tanto altro ancora da scoprire, custodire e tramandare. Sanremo è Sanremo si suol dire, anche se nessuno di noi è mai riuscito a spiegarne veramente il perché. Questo libro non vuole essere altro che un ulteriore determinato e appassionato tentativo.

L’appuntamento con il Festival di Sanremo 2022 è dal 1° al 5 febbraio 2022. Manca davvero poco: meglio arrivare preparati.