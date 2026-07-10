Jose Sebastiani lancia un brano ma resta un portiere, nessuna carriera nella musica per il figlio di Amadeus

Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo ha annunciato l’uscita di un brano da lui scritto. José Sebastiani, tuttavia, non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio per la musica e nel suo orizzonte non c’è il Festival di Sanremo.

José Sebastiani ha annunciato che il 17 luglio uscirà il brano Vengo dal Sud in collaborazione con EMF e Prod. $even. In realtà, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo coltiva da tempo la passione per la musica. In particolare, scrive canzoni. Ma ciò non significa che abbandonerà lo sport per costruire una carriera nel mondo dello spettacolo. Il diciassettenne resta principalmente il portiere delle giovanili dell'Udinese.

Amadeus e Giovanna Civitillo hanno commentato con dei cuoricini l'annuncio dell'uscita del brano a cui ha collaborato José Sebastiani. Precisiamo che il giovane ha scritto la canzone, non sarà lui a interpretarla. Intanto il padre Amadeus si è premurato di smentire una battuta circolata su X. Il profilo Cinguetterai ha scritto: "Il figlio di Amadeus farà un bellissimo Sanremo Giovani sotto la direzione artistica di Stefano De Martino". Evidentemente una battuta. Ma, a scanso di equivoci, Amadeus ha preferito precisare sul suo profilo Instagram che si tratta di una fake news.

Al netto della passione di José Sebastiani per la musica, la sua carriera resta nello sport. Il diciassettenne è principalmente un portiere e non intende cambiare rotta. Lo ha spiegato chiaramente anche sui social. Su Instagram, infatti, ha precisato che scrivere canzoni è un'attività a cui si dedica solo nel tempo libero, quando i suoi impegni calcistici glielo consentono. Tra le canzoni che ha scritto anche "Smog di Milano" uscita nei mesi scorsi. Sia in quel caso che nel brano in uscita venerdì 17 luglio, le canzoni sono scritte da lui ma cantate da artisti emergenti. Insomma, se la smentita del padre non fosse sufficiente, anche il portiere ha chiarito che nel suo orizzonte non c'è il Festival di Sanremo, né l'intenzione di abbandonare il calcio per dedicarsi a tempo pieno alla musica.