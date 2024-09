video suggerito

Testo, traduzione e significato di Soltera, Shakira celebra la gioia di essere single dopo Piqué Il brano è il primo dopo l'album di successi Las Mujeres Ya No Lloran. Nel pezzo la cantante celebra l'essere felice da sola, dopo il matrimonio con Piquè, e circondata da amiche: nel video appaiono infatti Anitta, Winnie Harlow, Danna e Lele Pons.

A cura di Elena Betti

Shakira

Shakira è felicemente sola e in caso non fosse chiaro a tutti la cantante ha deciso di dirlo anche con il suo nuovo singolo Soltera. Dopo 3 nomination ai Latin Grammy nelle categorie album dell’anno per Las Mujeres Ya No Lloran, canzone dell’anno per il brano Entre Parentesis e miglior performance di musica elettronica e latina per Brzp Music Session, Vol 53 (Tiesto Remix), il ritmo afrobeat contagioso di questo nuovo pezzo, tipico di Shakira, sta già conquistando tutti. A novembre arriverà il nuovo tour della cantante latina Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tra Nord America e Canada, andato sold out. L’album in questione è il più ascoltato di quest’anno e ha immediatamente ottenuto un grandissimo successo posizionandosi come numero 1 della classifica di Billboard nella lista album latini e pop latini e solo nelle prime 24 ore dall’uscita ha ottenuto 7 volte il certificato di disco di platino con oltre 10 miliardi di stream.

Shakira aveva presentato Soltera la settimana scorsa al LIV di Miami, ma il momento era diventato noto non per la canzone, bensì per un fatto spiacevole. Un fan era infatti stato visto dalla cantante mentre provava a filmarla sotto la gonna, dopo un primo avvertimento Shakira aveva però preferito interrompere l’esibizione e scendere dal palco con l’aiuto delle amiche Anitta, Winnie Harlow, Danna e Lele Pons, che compaiono nella copertina del singolo e faranno parte del videoclip.

Il testo di Soltera

¡Shaka!

Salí pa’ despejarme

Y yo cansada de estar apagada, decidí prenderme

Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él

A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder

Y como ellos también

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah (Shaka)

El día esta pa’ bote, playa

Y para pasarme de la raya (Ah)

En la arena sobre la toalla (Ah)

Ese plancito nunca falla, -lla, -lla

Esta nena tiene fans

Y el corazón partío’ como Sanz (Ah)

Muchos son los que me tiran

Pero pocos son lo que me dan

Soy selectiva, poca trayectoria

Normal, por razones obvias

Al amor le cogí fobia

Perro que me escriba, pantallazo y pa’ su novia

Nadie va decirme cómo me debo comportar

Pueden opinar

Pero yo tengo el derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah

Con vista al mar reservé el hotel

Ya me prendí con un solo cocktail

Me puse poca ropa pa’ mostrar la piel

La abeja reina está botando miel

Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo?

Si eso es para usarlo

Y mi cuerpo está diciendo

Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien (¡Shaka!)

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah, ah, ah

Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo?

Si eso es para usarlo

Y mi cuerpo está diciendo

Aún huele a verano aquí

Y eso es para usarlo, sí

Hoy algo me gano aquí

¡Ay! (Shaka)

La traduzione di Soltera

Shaka!

Sono uscita per schiarirmi le idee

E io, stanca di essere spenta, ho deciso di accendermi

Ho cambiato amici perché chi era solo parlava di lui

Nel modo più duro ho dovuto imparare che non ho nulla da perdere

E piaccio anche a loro

Ho il diritto di comportarmi male per divertirmi

Sono libera e ora posso fare quello che voglio

Ci si diverte moltissimo da single

Ho il diritto di comportarmi male per divertirmi

Sono libero e ora posso fare quello che voglio

Lei si diverte da sola, ah (Shaka)

La giornata è per la barca, la spiaggia

E per esagerare (Ah)

Nella sabbia sull’asciugamano (Ah)

Quel piccolo piano non fallisce mai,

Questa ragazza ha dei fan

E il cuore si è spezzato come Sanz (Ah)

Ci sono molti che mi tirano

Ma pochi sono quello che mi danno

Sono selettiva, poca esperienza

Normale, per ovvi motivi

Ho una fobia dell’amore

Cane che mi scrive, screenshot per la sua ragazza

Nessuno mi dirà come dovrei comportarmi

Possono esprimere la loro opinione

Ma ho il diritto di comportarmi male per divertirmi

Sono libera e ora posso fare quello che voglio

Ci si diverte moltissimo da single

Ho il diritto di comportarmi male per divertirmi

Sono libera e ora posso fare quello che voglio

Lei si diverte da sola, ah

Ho prenotato l'hotel con vista mare

Mi sono già eccitata con un solo cocktail

Indossavo pochi vestiti per mostrare la mia pelle

L’ape regina lascia cadere il miele

Qui profuma ancora d’estate

Cosa c’è che non va?

Se è per usarlo

E il mio corpo sta dicendo

Ho il diritto di comportarmi male per divertirmi (Shaka!)

Sono libera e ora posso fare quello che voglio

Si diverte da sola, ah, ah, ah

Qui profuma ancora d’estate

Cosa c’è che non va?

Se è per usarlo

E il mio corpo sta dicendo

Qui profuma ancora d’estate

E questo è usarlo, sì

Oggi ho vinto qualcosa qui

OH! (Shaka)

Il significato di Soltera

Il significato del brano lo suggerisce già a gran voce il titolo: Shakira vuole stare sola. È fuori da ogni dubbio che sia un inno all’indipendenza, un accettare con gioia la vita da single e percepirla quasi come una vera e propria liberazione. Del resto è la cantante stessa a scrivere nel testo: “È bello essere single”. Shakira vuole fare quello che vuole: “Ho il diritto di comportarmi male. Di divertirmi. Sono sola e posso fare quello che voglio”. Una vera e propria rinascita: “Sono stanca di essere spenta, voglio accendermi”, dice la cantante. Anche in questo caso c’è il riferimento a Piquè, Shakira dice infatti di aver cambiato amici perché chi era rimasto continuava a parlarle del suo ex marito. Una storia che sicuramente l’ha segnata profondamente, tanto da cantare: “Ho la fobia dell’amore”.