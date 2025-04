video suggerito

Testo e significato di Sotto La Pelle, il ritorno di Matteo Paolillo dopo Mare Fuori Dopo la fine del personaggio di Edoardo Conte con Edo -Ultimo Atto, Matteo Paolillo è ritornato con Sotto La Pelle, che segue l'uscita della scorsa estate Non ho voglia. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Matteo Paolillo, via Comunicato Stampa

A un anno dall'uscita di Edo – Ultimo Atto, Matteo Paolillo è ritornato con y. Si tratta dell'inizio di un nuovo capitolo della carriera dell'artista salernitano, che insieme all'ultimo progetto, ha abbandonato anche il personaggio che lo ha reso celebre:Edoardo Conte in Mare Fuori. Sotto La Pelle, che segue l'uscita del singolo Non ho voglia e l'uscita del romanzo 2045, vede la collaborazione del producer Giamarco Grande, in arte GRND, ma anche del duo formato da Marco Cantagalli, in arte Galeffi e suo fratello Matteo Cantagalli. Un brano in cui viene intrapreso il racconto sulla sensazione di solitudine alla fine di un rapporto. Qui il testo e il significato della canzone.

Il testo di Sotto La Pelle

Ehi

Ora dove sei

Quando mi dicevi ci vediamo presto

Intendevi mai più

Ehi

Ti volevo dire

Sono andato al mare

Per dimenticare

Però l’acqua no

Non era blu

Le mie mani che

Le mie mani che

Tremano

Mille storie che

Mille storie che

Parlano di te

Ultima notte

Un pianoforte

La luna piena

L’ultima volta

Una valigia

La tua schiena

E stiamo soli, soli, soli

Sorridevi mi spaccavi a metà

Questo cuore di plastica

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima

Ma

Non so che mi resterà

Sotto la pelle

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima

È che proprio non siamo simili

Siamo bravi a restare in bilico

È per questo che ho le vertigini colpa dei brividi chiuso capitolo

Ma so che non tornerà

Il vento in faccia

Una carezza

In motocicletta

Il cuore a 100 all’ora

Le mie mani che

Le mie mani che

Tremano

Mille storie che

Mille storie che

Parlano di te

Ultima notte

Un pianoforte

La luna piena

L’ultima volta

Una valigia

La tua schiena

E stiamo soli, soli, soli

Sorridevi mi spaccavi a metà

Questo cuore di plastica

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima

Ma

Non so che mi resterà

Sotto la pelle

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima

So che mi resterai sotto la pelle

Come un tatuaggio

Sotto le stelle

Abbiamo pianto

Riso a crepapelle

Ballato scalzi

In mezzo alla gente

Ti porterei dei fiori

Ma a cosa serve?

E stiamo soli, soli, soli

Sorridevi mi spaccavi a metà

Questo cuore di plastica

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima

Ma

Non so che mi resterà

Sotto la pelle

Fuori, fuori

Siamo girasoli

Dentro lampi e tuoni

Mentre piove una lacrima

Il significato di Sotto la pelle di Matteo Paolillo

Sotto La Pelle è il nuovo singolo di Matteo Paolillo, a cui hanno collaborato Giamarco Grande, in arte GRND, ma anche il duo formato da Marco Cantagalli, in arte Galeffi e suo fratello Matteo Cantagalli. Un cambio di passo musicale rispetto all'ultimo progetto pubblicato da Paolillo, Edo – Ultimo atto, un singolo in cui le melodie pop prendono il sopravvento sulla dimensione rap a cui ci aveva abituato. Ma soprattutto, dopo un episodio più leggero con Non ho voglia la scorsa estate, Sotto La Pelle affronta il tema della solitudine, di lasciar andare una persona che ha segnato profondamente la nostra vita. L'espediente del confronto tra il passato e il presente si eleva nel ritornello in cui Paolillo canta: "So che mi resterai sotto la pelle, come un tatuaggio sotto le stelle, abbiamo pianto, riso a crepapelle, ballato scalzi in mezzo alla gente, ti porterei dei fiori ma a cosa serve?". Nel comunicato stampa, Paolillo ha descritto così il brano: "Volevo raccontare la solitudine di noi giovani e di quanto sia complicato fare i conti con la parola fine, in questo brano i ricordi si intrecciano con il presente e vuole essere anche un moto di leggerezza per andare avanti".