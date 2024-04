video suggerito

Matteo Paolillo chiude il capitolo Edo con l'Ultimo atto: com'è cambiata la carriera con Mare Fuori Matteo Paolillo tra poche ore pubblicherà Edo-Ultimo Atto, l'Ep che segna la fine del cerchio musicale e attoriale con Edoardo Conte, personaggio della serie Tv Mare Fuori. Ecco com'è cambiata la sua carriera.

A cura di Vincenzo Nasto

Matteo Paolillo, foto di Comunicato Stampa

Edo-Ultimo atto è il prossimo progetto di Matteo Paolillo: è stato pubblicato oggi 5 aprile ed è stato anticipato lo scorso 15 marzo da uno dei singoli più attesi dell'Ep, Nun è cos con LDA. L'autore chiude un cerchio artistico con il proprio personaggio della serie tv Mare Fuori, arrivata alla sua quarta stagione: infatti Edo-Ultimo Atto ci consegna l'ultima tappa della sua evoluzione, cominciata nel 2021 con Edo. Come ha dichiarato l'artista salernitano nel comunicato stampa: "Con Mare Fuori 4 si chiude un cerchio e volevo fare un ultimo saluto al personaggio di Edo, raccogliendo in un Ep tutto il suo mondo. Si può considerare un Sequel dell’Ep Edo fatto nel 2021. Anche qui ho messo dentro le influenze del mio percorso a Napoli e non, raccontando le storie del mio personaggio intrecciate alle storie della mia vita". E c'è anche uno dei protagonisti della serie nell'Ep e questa volta non è Clara, com'era accaduto per Origami all'alba: infatti, questa volta sarà Raiz, che dà il volto al personaggio di Don Salvatore Ricci, nella 6° traccia dell'album Terra Mij.

Ma LDA e Raiz non sono le uniche collaborazioni di questo disco, che vedono alla traccia numero 5 anche Guè in Il malessere. Ma com'è cambiata la carriera musicale di Matteo Paolillo negli ultimi anni? Come ha confessato l'autore, che ha interpretato Edoardo Conte nella serie tv Rai diretta da Enrico Silvestrin, Ultimo Atto chiude la storia di Edoardo Conte e si può considerare un sequel del progetto del 2021, che all'interno conteneva la partecipazione di due protagonisti delle prime stagioni di Mare Fuori. Da una parte, Fa chell che ‘a fa', in cui venivano contenute alcune parti recitate da Giacomo Giorgio, nei panni di Ciro Ricci. Il racconto dell'amicizia tra due giovani protagonisti veniva tradotto così: "Don Salvatò, oggi nun c' jamm a scol, jamm a pazzià che fierr basc a spiagg sott ‘o sol".

Ma non solo, perché in Edo si parla anche di violenza familiare con Domenico Cuomo nei panni di Cardiotrap in Amare chi fa male, senza dimenticare ormai la celebre sigla del programma, prodotta da Lolloflow, O' Mar For. Il successo di Mare Fuori si riflette anche nella musica di Matteo Paolillo, che con il primo progetto supererà i 10 milioni di ascolti, mentre in Ultimo atto, i numeri potrebbero essere anche migliori. Si comincia con Foglie D'Autunno, in cui Matteo Paolillo, dopo esser salito per la seconda volta consecutiva sul palco di Sanremo per cantare la sigla della trasmissione, sembra descrivere anche l'addio al personaggio. Tra i riferimenti alla poesia Soldati di Giuseppe Ungaretti infatti, Paolillo racconta anche le sofferenze di un amore che vivrà anche all'interno della quarta stagione.

Foglie D'Autunno, pubblicata lo scorso 15 febbraio, ha fatto anche parte della colonna sonora della quarta stagione della serie curata da Stefano Lentini. L'altro singolo che ha anticipato l'Ep invece, non è contenuto in Mare Fuori 4, ma vede come protagonista una delle voci più giovani e interessanti del panorama nazionale: LDA, una stella nata ad Amici 20, che ha avuto anche la possibilità di esordire al Festival di Sanremo 2023 con Se poi domani. La canzone dal titolo Nun è Cos racconta di una relazione tossica e disfunzionale, come quando Paolillo canta: "Senza farti male, ma a volte basta solo una parola per non lasciare le cose a metà. Mi guardi perché vuoi bruciare ancora, ma nun è cos". Dopo più di 3 anni sembrano concludersi le strade di Matteo Paolillo ed Edoardo Conte, e dopo l'Ultimo Atto, sarà interessante osservare non solo l'evoluzione del suo personaggio musicale, ma anche come la musica influenzerà il suo percorso nel mondo del cinema.

La tracklist di Edo-Ultimo Atto

Foglie d’Autunno Ultima Poesia Nun è Cos (Feat. LDA) Niente Il Malessere (Feat. Guè) Terra Mij (Feat. Raiz) Edo Freestyle #2