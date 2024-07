Morgan assolto dall’accusa di diffamazione ai danni di Bugo a Sanremo: per il giudice il fatto non sussiste Morgan è stato assolto dall’accusa di diffamazione ai danni di Bugo a Sanremo perché il fatto non sussiste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Morgan è stato assolto dal tribunale di Imperia dall'accusa di diffamazione aggravata contro Bugo – il cui vero nome è Cristian Bugatti – per quello che successe sul palco del Festival di Sanremo 2020. Per il giudice, infatti, "il fatto non sussiste" e così cade l'accusa fatta da Bugo che si era sentito diffamato da quanto successo sul palco dell'Ariston, quando Marco Castoldi – vero nome di Morgan – aveva modificato le parole della canzone con cui gareggiavano, Sincero, portando al litigio tra i due, all'abbandono del palco da parte di Bugo e alla squalifica della canzone e quindi della coppia da parte del festival.

Cosa successe tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020

Durante la serata del venerdì, infatti, Morgan e Bugo litigarono dietro le quinte e quando l'ex Bluvertigo si mise al pianoforte per accompagnare l'ex amico, cambiò il testo della canzone, modificandolo contro Bugo e rinfacciandogli quella che, secondo lui, era stata ingratitudine. Il testo, diventato ormai famoso, recitava: "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa […] ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io".

La vicenda finì in Tribunale dopo che Bugo decise di denunciare Morgan che oltre alla squlifica spiegò di essersi sentito diffamato. Quel momento diventò anche il video più visto dell'anno in Italia e sicuramente rimarrà nelle teche Rai come uno dei momenti iconici del Festival. Quando Bugo si accorse che le parole di Morgan erano state modificate, infatti, abbandono il palco e Morgan, fingendo stupore, si chiese cosa stesse succedendo, seguendo il collega dietro le quinte e lasciando il palco vuoto. A un Amadeus confuso dalla reazione inaspettata della coppia, arrivò in soccorso Fiorello che scherzò su quanto si era appena visto in diretta televisiva.

Perché Bugo ha denunciato Morgan

Bugo intraprese il percorso legale già nel 2020, dicendo di "costretto a citare in giudizio Morgan per aver gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro" come scrisse il suo ufficio stampa in una nota in cui si leggeva anche che "Dopo i fatti avvenuti in occasione del Festival di Sanremo 2020, Bugo non ha mai cercato conflitti o controversie pubbliche, ma è stato costretto a intraprendere questa azione legale per difendere la sua dignità e il suo benessere emotivo e professionale. Più volte Morgan è apparso in contesti pubblici denigrando l’immagine del collega. Bugo si affida ora alla giustizia, affinché venga fatta luce su questa situazione e vengano ristabiliti i fatti secondo verità ed equità".

I contrasti tra Bugo e Morgan negli anni

Dopo l'abbandono del palco del Festival nel 2020 i due artisti si sono più volte confrontati sui social e tramite interviste, seppur mai direttamente. Più volte c'erano stati botta e risposte, con Bugo che aveva criticato più volte alcune dichiarazioni che Morgan aveva dato sull'accaduto. Quest'ultimo, poi, lo scorso febbraio aveva anche cercato di abbassare i toni scusandosi: "La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento. Io uso spesso un linguaggio iperbolico e sferzante. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme".