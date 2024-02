Bugo porta Morgan a processo dopo Sanremo 2020: “Ha gravemente compromesso la mia reputazione” Oggi comincia il processo penale intentato da Bugo contro Morgan a seguito dei fatti di Sanremo 2020, quando il primo abbandonò il palco dopo che il collega cambiò le parole della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bugo e Morgan a Sanremo 2020 (LaPresse)

Gli strascichi tra Bugo e Morgan del Festival di Sanremo del 2020 continuano ancora oggi e non solo sui social, dove da anni i due cantautori si lanciano frecciate. La scena di Bugo che esce di scena mentre Morgan, dopo aver cambiato le parole della canzone ("Le brutte intenzioni, la maleducazione la tua brutta figura di ieri sera"), finge di chiedersi cosa succeda è diventata Storia della televisione italiana, con Fiorello che interviene ad aiutare il presentatore Amadeus nel pieno di una scena surreale, coi due cantautori che abbandonano la scena, lasciando un vuoto nella diretta e l'Italia a bocca aperta, cercando dic apire cosa fosse successo. Oggi quella storia continua, sì, ma nelle aule di Tribunale, come ricorda con una nota stampa l'ufficio stampa di Bugo.

La nota di Bugo sul processo a Morgan

L'entourage di Cristian Bugatti, infatti, ricorda che "oggi, martedì 20 febbraio, presso il Tribunale di Imperia, si tiene il processo penale che vede coinvolti Cristian Bugatti, in arte BUGO, e Marco Castoldi, in arte MORGAN, quest’ultimo citato in giudizio per diffamazione in relazione ai fatti avvenuti nel corso del Festival di Sanremo 2020". Per adesso, però, l'unica voce è proprio quella di Bugo mentre Morgan tace anche sui social, almeno per il momento. Per Bugo, quindi, "l’udienza di oggi segna un momento importante nel percorso legale che ha intrapreso 4 anni fa, costretto a citare in giudizio Morgan per aver gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro".

Bugo, insomma, ritiene che quanto avvenuto quella sera abbia leso alla sua reputazione quando cercava solo di promuovere la propria musica. La nota stampa, infatti, continua così: "Bugo, cantautore con ben 24 anni di carriera, si è sempre distinto per la sua dedizione alla musica, impegnandosi per offrire al pubblico il meglio di sé. Dopo i fatti avvenuti in occasione del Festival di Sanremo 2020, Bugo non ha mai cercato conflitti o controversie pubbliche, ma è stato costretto a intraprendere questa azione legale per difendere la sua dignità e il suo benessere emotivo e professionale".

Gli scambi social tra Bugo e Morgan

Il problema principale sarebbe il fatto che Morgan avrebbe più volte denigrato l'immagine del collega con cui aveva scelto di giocarsi il Festival con "Sincero" di cui, come noto cambiò le parole all'insaputa di Bugo, dopo una lite avvenuta in precedenza: "Più volte Morgan è apparso in contesti pubblici denigrando l’immagine del collega – dice la nota -. Bugo si affida ora alla giustizia, affinché venga fatta luce su questa situazione e vengano ristabiliti i fatti secondo verità ed equità". L'anno scorso Bugo chiese ancora una volta a Morgan di non parlare di lui in pubblico, dopo che quest'ultimo lo aveva accusato di bullismo, mentre pochi giorni fa Morgan aveva tentato una marcia indietro, chiedendogli scusa e immaginando di poter tornare sul palco assieme.