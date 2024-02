Testo, video e significato di Foglie D’Autunno, il ritorno di Matteo Paolillo in Mare Fuori 4 A poche ore dalla diretta delle prime puntate della quarta stagione di Mare Fuori, Matteo Paolillo ha pubblicato un nuovo singolo contenuto nella colonna sonora: Foglie D’Autunno. Qui il testo, il video e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Matteo Paolillo, foto di Comunicato Stampa

Il 14 febbraio scorso è ritornato in onda su Rai2 con la quarta stagione, la serie tv Rai Mare Fuori. Tra i protagonisti c'è anche Matteo Paolillo, autore della sigla O Mar For, nei panni di Edoardo Conte. Il cantante, salito sul palco di Sanremo 2024 anche per interpretare la sigla della serie tv, ha pubblicato nelle scorse ore una canzone che fa parte della colonna sonora della quarta stagione di Mare Fuori: si tratta di Foglie D'Autunno, prodotta da Lolloflow. Su YouTube è disponibile anche il video ufficiale del brano, diretto dal regista Mirko Salciarini: tra le immagini compaiono alcuni fotogrammi della quarta stagione della serie, oltre a riprese di Paolillo con l'attrice Ludovica Cascione, anche lei nel cast di Mare Fuori. Qui il testo, il video e il significato della canzone.

Il testo di Foglie D'Autunno

N’agg passat

E nott scetat

Chiagnev in silenzj co cor sp’zzat

Stev sul nda na stanz chin r’ansja

Ma pchè N’ce sta nisciun ca t’aiut

Ca t fa s’ntì abbastanz

M sent sbagliat

Aro so nat

nun ce sta speranz

Vulev cagnà ‘o munn

Ma song ì c so cagnat

Sta vit m’a incattivit

Pchè ‘o mal n’t ra scamp

Pur si c staje pruann

Stamm in trappol ca basc

Non importa dove Andrai

Sarai sola lo sai

Porta nel cuore il dolore che hai

Perché non lo scorderai, mai

Ma

Tanto lo sai dove andrai

Sarai sola lo sai

Resta nel cuore il dolore che hai

Perché non lo scorderai, mai

Ma ora smetti di guardare indietro

E guarda qui

Siamo fratelli cresciuti randagi

Miezz a vì

Ma tu ora smetti di guardare indietro

E guarda qui

Sei come me

Foglie d’autunno sugli alberi

Ci sono cose che tolgono la voce

Lasciale alle spalle anche se è difficile

Ci sono volte che tornerei bambino

Ho un dolore dentro che mi toglie il respiro

Sarò la tua casa

La tua spalla

Su cui piangere

Ero perso tra le fiamme

Come legna d’ardere

Ti ho vista in mezzo al fumo

E mi hai strappato al buio

Tendimi la mano tu

Che non lo fa nessuno

Non importa dove Andrai

Sarai sola lo sai

Porta nel cuore il dolore che hai

Perché non lo scorderai, mai

Ma

Tanto lo sai dove andrai

Sarai sola lo sai

Resta nel cuore il dolore che hai

Perché non lo scorderai, mai

Ma ora smetti di guardare indietro

E guarda qui

Siamo fratelli cresciuti randagi

Miezz a vì

Ma tu ora smetti di guardare indietro

E guarda qui

Sei come me

Foglie d’autunno sugli alberi

Il video di Foglie D'Autunno

Il video di Foglie D'Autunno, pubblicato a poche ore dall'uscita della quarta stagione di Mare Fuori in diretta su Rai 2, è stato girato dal regista Mirko Salciarini. Protagonista, oltre Paolillo, anche Ludovica Cascione, che interpreta i panni di Teresa all'interno della serie. Le riprese mostrano il cantante alla ricerca del proprio partner, in un prato, all'aperto: a interrompere le immagini, alcuni fotogrammi della quarta stagione che vedono Cardiotrap (Domenico Cuomo) insieme ad Alina (Yeva Sai). A rappresentare visivamente il titolo della canzone, negli ultimi secondi del video, appare Paolillo seduto tra i tronchi di un albero, mentre cadono le foglie.

Il significato di Foglie D'Autunno

Foglie D'Autunno, il nuovo singolo di Matteo Paolillo, è stato prodotto da Lolloflow, che ha firmato anche la sigla ufficiale della serie Tv O' Mar For. La canzone, un chiaro e diretto riferimento alla poesia Soldati di Ungaretti, riprende nel titolo uno dei versi più importanti dell'opera: "Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie". Lo stesso Paolillo ha voluto descrivere con questa accezione il brano nel comunicato stampa: "È un singolo a cui tengo molto e a cui ho voluto aggiungere un po’ di poesia".

Al centro del racconto la sofferenza di due persone, che sembrano proprio riconoscersi nel dolore, quando Paolillo canta: "Siamo fratelli cresciuti randagi, miez' ‘a via. Ma tu ora smetti di guardare indietro e guarda qui, sei come me, foglie d’autunno sugli alberi". Lo stesso Paolillo ha descritto l'origine del brano: "Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie, pronti a cadere da un momento all’altro. Eppure, ancora immobili ci guardiamo, in bilico, e ci accorgiamo di essere uguali, con lo stesso destino, le stesse sofferenze e la stessa voglia di essere felici".