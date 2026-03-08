Testo, traduzione e significato di American Girls, Harry Styles cambia idea sulle relazioni e riflette su amori futuri

Harry Styles pubblica il nuovo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Il singolo “American Girls” nasce dopo aver visto tre amici sposarsi e riflette sul futuro e sull’amore.

Harry Styles – ph Gareth Cattermole:Getty Images

Venerdì 6 marzo è stato pubblicato il nuovo album di Harry Styles "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Dopo il singolo "Aperture" – brano da oltre 100 milioni di stream -, la nuova canzone scelta dal talento inglese si chiama "American Girls", seconda in scaletta, con oltre 8 milioni di stream, al momento. Il video girato da James Mackel che aveva già diretto quello di "Anxiety" di Doechii. È una canzone che l'ex One Direction – oggi una delle popstar più acclamate al mondo – ha scritto dopo aver visto tre dei suoi migliori amici sposarsi e chiedersi, successivamente, cosa vuole lui dalla vita. Un cambiamento di prospettiva rispetto al futuro e al matrimonio.

Il testo di American Girls

Right at home

With perfect timing

A face that knows

Her perfect lighting

‘Cause time will show

That you should try it

Those American girls

You spend your life with

"I've known you for ages," it's all that I've heard

My friends are in love with American girls

I've seen it in stages all over the world

My friends are in love with American girls

"I've known you for ages," it's all that I've heard

My friends are in love with American girls

(American girls)

Her sweet eyes

Your temptations

Don't deny

Her frustrations

Just spend your life

With those American girls

"I've known you for ages," it's all that I've heard

My friends are in love with American girls

I've seen it in stages all over the world

My friends are in love with American girls

I've known you for ages

American girls

American girls

(American girls, American girls)

American girls

All over the world

"I've known you for ages," it's all that I've heard

My friends are in love with American girls

I've seen it in stages all over the world

My friends are in love with American girls

American girls, American girls

American girls, American girls

Harry Styles per Kiss All The Time. Disco, Occasionally. – ph Johnny Dufort

La traduzione di American Girls

Proprio a casa

Con il tempismo perfetto

Un viso che conosce

La sua luce migliore

Perché il tempo dimostrerà

Che dovresti provarci

Quelle ragazze americane

Con cui passi la vita

"Ti conosco da una vita", è tutto ciò che sento dire

I miei amici sono innamorati delle ragazze americane

L'ho visto accadere a tappe in tutto il mondo

I miei amici sono innamorati delle ragazze americane

"Ti conosco da una vita", è tutto ciò che sento dire

I miei amici sono innamorati delle ragazze americane

(Ragazze americane)

I suoi occhi dolci

Le tue tentazioni

Non negare

Le sue frustrazioni

Passa pure la tua vita

Con quelle ragazze americane

"Ti conosco da una vita", è tutto ciò che sento dire

I miei amici sono innamorati delle ragazze americane

L'ho visto accadere a tappe in tutto il mondo

I miei amici sono innamorati delle ragazze americane

Ti conosco da una vita

Ragazze americane

Ragazze americane

(Ragazze americane, ragazze americane)

Ragazze americane

In tutto il mondo

"Ti conosco da una vita", è tutto ciò che sento dire

I miei amici sono innamorati delle ragazze americane

L'ho visto accadere a tappe in tutto il mondo

I miei amici sono innamorati delle ragazze americane

Ragazze americane, ragazze americane

Ragazze americane, ragazze americane.

Il significato di American Girls

"I miei amici sono innamorati delle ragazze americane" canta Harry Styles che usa questa punchline per raccontare come è cambiata la sua prospettiva sull'essere single o impegnati. Lo ha spiegato lui stesso in un'intervista a Zane Lowe per Apple Music. "Ho visto i miei tre amici più stretti sposarsi. E vedere davvero loro fidarsi di qualcosa e rischiare qualcosa per trovare qualcosa di veramente appagante, in un modo che non è così brillante e sulla carta emozionante come, sai, vederli sposarsi" ha spiegato. Vedeva l'essere single come la prospettiva migliore eppure vederli sposarsi ha creato una magia, quella di comprendere che forse bisogna trovare la persona giusta con cui stare.

"Significa essere veramente vulnerabili con qualcuno, condividere la vita con qualcuno in quel modo. Avere il tempo di fermarsi, valutare tutto, guardare la mia vita dall’alto e chiedermi: cosa voglio davvero nella mia vita?" spiega. Nel testo canta: "I suoi occhi dolci, le tue tentazioni, non negare le sue frustrazioni. Passa pure la tua vita con quelle ragazze americane". Stare in tour tutta la vita non aiuta a capire ciò che si vuole veramente, spiega sempre Styles: "Penso di aver avuto una conversazione onesta con me stesso su: ok, tra cinque anni, come voglio che sia la mia vita? (…) Voglio essere appagato e voglio avere ottime relazioni con le persone. Voglio avere grandi amicizie. Voglio una famiglia. Voglio queste cose". E per far sì che tutto ciò avvenga non si può aspettare: "Penso che accettare i difetti, avere comprensione, sia meraviglioso, voglio essere migliore di come sono adesso".