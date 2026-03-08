Testo, traduzione e significato di American Girls, Harry Styles cambia idea sulle relazioni e riflette su amori futuri
Venerdì 6 marzo è stato pubblicato il nuovo album di Harry Styles "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Dopo il singolo "Aperture" – brano da oltre 100 milioni di stream -, la nuova canzone scelta dal talento inglese si chiama "American Girls", seconda in scaletta, con oltre 8 milioni di stream, al momento. Il video girato da James Mackel che aveva già diretto quello di "Anxiety" di Doechii. È una canzone che l'ex One Direction – oggi una delle popstar più acclamate al mondo – ha scritto dopo aver visto tre dei suoi migliori amici sposarsi e chiedersi, successivamente, cosa vuole lui dalla vita. Un cambiamento di prospettiva rispetto al futuro e al matrimonio.
Il testo di American Girls
Right at home
With perfect timing
A face that knows
Her perfect lighting
‘Cause time will show
That you should try it
Those American girls
You spend your life with
"I've known you for ages," it's all that I've heard
My friends are in love with American girls
I've seen it in stages all over the world
My friends are in love with American girls
"I've known you for ages," it's all that I've heard
My friends are in love with American girls
(American girls)
Her sweet eyes
Your temptations
Don't deny
Her frustrations
Just spend your life
With those American girls
"I've known you for ages," it's all that I've heard
My friends are in love with American girls
I've seen it in stages all over the world
My friends are in love with American girls
I've known you for ages
American girls
American girls
(American girls, American girls)
American girls
All over the world
"I've known you for ages," it's all that I've heard
My friends are in love with American girls
I've seen it in stages all over the world
My friends are in love with American girls
American girls, American girls
American girls, American girls
La traduzione di American Girls
Proprio a casa
Con il tempismo perfetto
Un viso che conosce
La sua luce migliore
Perché il tempo dimostrerà
Che dovresti provarci
Quelle ragazze americane
Con cui passi la vita
"Ti conosco da una vita", è tutto ciò che sento dire
I miei amici sono innamorati delle ragazze americane
L'ho visto accadere a tappe in tutto il mondo
I miei amici sono innamorati delle ragazze americane
"Ti conosco da una vita", è tutto ciò che sento dire
I miei amici sono innamorati delle ragazze americane
(Ragazze americane)
I suoi occhi dolci
Le tue tentazioni
Non negare
Le sue frustrazioni
Passa pure la tua vita
Con quelle ragazze americane
"Ti conosco da una vita", è tutto ciò che sento dire
I miei amici sono innamorati delle ragazze americane
L'ho visto accadere a tappe in tutto il mondo
I miei amici sono innamorati delle ragazze americane
Ti conosco da una vita
Ragazze americane
Ragazze americane
(Ragazze americane, ragazze americane)
Ragazze americane
In tutto il mondo
"Ti conosco da una vita", è tutto ciò che sento dire
I miei amici sono innamorati delle ragazze americane
L'ho visto accadere a tappe in tutto il mondo
I miei amici sono innamorati delle ragazze americane
Ragazze americane, ragazze americane
Ragazze americane, ragazze americane.
Il significato di American Girls
"I miei amici sono innamorati delle ragazze americane" canta Harry Styles che usa questa punchline per raccontare come è cambiata la sua prospettiva sull'essere single o impegnati. Lo ha spiegato lui stesso in un'intervista a Zane Lowe per Apple Music. "Ho visto i miei tre amici più stretti sposarsi. E vedere davvero loro fidarsi di qualcosa e rischiare qualcosa per trovare qualcosa di veramente appagante, in un modo che non è così brillante e sulla carta emozionante come, sai, vederli sposarsi" ha spiegato. Vedeva l'essere single come la prospettiva migliore eppure vederli sposarsi ha creato una magia, quella di comprendere che forse bisogna trovare la persona giusta con cui stare.
"Significa essere veramente vulnerabili con qualcuno, condividere la vita con qualcuno in quel modo. Avere il tempo di fermarsi, valutare tutto, guardare la mia vita dall’alto e chiedermi: cosa voglio davvero nella mia vita?" spiega. Nel testo canta: "I suoi occhi dolci, le tue tentazioni, non negare le sue frustrazioni. Passa pure la tua vita con quelle ragazze americane". Stare in tour tutta la vita non aiuta a capire ciò che si vuole veramente, spiega sempre Styles: "Penso di aver avuto una conversazione onesta con me stesso su: ok, tra cinque anni, come voglio che sia la mia vita? (…) Voglio essere appagato e voglio avere ottime relazioni con le persone. Voglio avere grandi amicizie. Voglio una famiglia. Voglio queste cose". E per far sì che tutto ciò avvenga non si può aspettare: "Penso che accettare i difetti, avere comprensione, sia meraviglioso, voglio essere migliore di come sono adesso".