Testo, traduzione e significato di Aperture, Harry Styles pubblica la nuova canzone dopo tre anni e mezzo

Harry Styles – ph Jae C. Hong

Harry Styles è tornato a distanza di tre anni e mezzo dalla sua ultima pubblicazione con la nuova canzone "Aperture", che farà parte del suo prossimo album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". L'ex One Direction pubblicherà il nuovo album il prossimo 6 marzo e a poche ore dall'uscita di questa nuova canzone, Styles ha anche annunciato un lungo tour mondiale che consta di 50 concerti che terrà in sette città (30 show sono una residency al Madison Square Garden di New York). A dicembre aveva pubblicato "Forever, forever" un inedito solo strumentale che aveva suonato live alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia, in Italia, il 23 luglio 2023, ultimo live del cantante.

Testo di Aperture di Harry Styles

Take no prisoners for me

I'm told you're elevating

Drinks go straight to my knees

I'm sold, I'm going on clean

I'm going on clean

I've no more tricks up my sleeve

Game called review the player

Time codes and Tokyo scenes

Bad boys, it's complicated

It's complicated

It's best you know what you don't

Aperture lets the light in

It's best you know what you don't

Aperture lets the light in

We belong together

It finally appears it's only love

We belong togethеr

We belong togethеr

It finally appears it's only love

We belong together

In no good state to receive

Go forth, ask questions later

Trap doors, you're toying with me

Dance halls, another cadence

It's best you know what you don't

Aperture lets the light in

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I wanna know what safe is

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

I wanna know what safe is

I won't stray from it

I don't know these spaces

Time won't wait on me

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it's only love

We belong together

Traduzione di Aperture

Non fare prigionieri per me

Mi dicono che stai salendo di livello

I drink mi arrivano dritti alle ginocchia

Sono convinto, ne uscirò pulito

Ne uscirò pulito

Non ho più assi nella manica

Fine dei giochi, giudica il giocatore

Codici temporali e scene di Tokyo

Cattivi ragazzi, è complicato

È complicato

È meglio che tu sappia ciò che non sai

L'apertura lascia entrare la luce

È meglio che tu sappia ciò che non sai

L'apertura lascia entrare la luce

Apparteniamo l'uno all'altra

Sembra finalmente che sia solo amore

Apparteniamo l'uno all'altra

Apparteniamo l'uno all'altra

Sembra finalmente che sia solo amore

Apparteniamo l'uno all'altra

In condizioni pessime per ricevere

Vai avanti, fai domande dopo

Botole, stai giocando con me

Sale da ballo, un’altra cadenza

È meglio che tu sappia ciò che non sai

L'apertura lascia entrare la luce

Apparteniamo l'uno all'altra

Sembra finalmente che sia solo amore

Apparteniamo l'uno all'altra

Sembra finalmente

Apparteniamo l'uno all'altra

Sembra finalmente che sia solo amore

Apparteniamo l'uno all'altra

Non mi allontanerò da questo

Non conosco questi spazi

Il tempo non mi aspetterà

Voglio sapere cos'è la sicurezza

Non mi allontanerò da questo

Non conosco questi spazi

Il tempo non mi aspetterà

Non mi allontanerò da questo

Non conosco questi spazi

Il tempo non mi aspetterà

Voglio sapere cos'è la sicurezza

Non mi allontanerò da questo

Non conosco questi spazi

Il tempo non mi aspetterà

Apparteniamo l'uno all'altra

Sembra finalmente che sia solo amore

Apparteniamo l'uno all'altra

Sembra finalmente

Apparteniamo l'uno all'altra

Sembra finalmente che sia solo amore

Apparteniamo l'uno all'altra

Il significato della canzone di Harry Styles

Il titolo della canzone fa riferimento all'apertura del diaframma della macchina fotografica, ovvero il foro attraverso il quale la luce passa nella fotocamera. Più questo è ampio, più passa luce, e a sua volta questa cosa incide sull'esposizione dell'immagine. Far passare la luce, aprirsi, sembra essere il messaggio del cantante britannico. "Non ho più assi nella manica, fine dei giochi, giudica il giocatore" canta, come se volesse esporsi completamente, dire che quello è il vero sé. Visto sia in generale che all'interno di una relazione.

È tutto complicato, dice Styles, finché nel pre ritornello si lascia andare e spiega che alla fine ci apparteniamo ("We belong together" è il claim che ha usato in questi giorni) e soprattutto quel "sembra finalmente che sia solo amore", come se qualcosa si sia dipanato. Un messaggio anche ai fan, cercando di scaricare un po' di pressione. E c'è un ulteriore momento di fragilità e verità, quando apre tutto e fa entrare la luce e anche le fragilità: "Il tempo non mi aspetterà, voglio sapere cos'è la sicurezza" canta, cercando di cogliere qualcosa che possa aiutarlo a mettersi al riparo.