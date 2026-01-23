Testo, traduzione e significato di Aperture, Harry Styles pubblica la nuova canzone dopo tre anni e mezzo
Harry Styles è tornato a distanza di tre anni e mezzo dalla sua ultima pubblicazione con la nuova canzone "Aperture", che farà parte del suo prossimo album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". L'ex One Direction pubblicherà il nuovo album il prossimo 6 marzo e a poche ore dall'uscita di questa nuova canzone, Styles ha anche annunciato un lungo tour mondiale che consta di 50 concerti che terrà in sette città (30 show sono una residency al Madison Square Garden di New York). A dicembre aveva pubblicato "Forever, forever" un inedito solo strumentale che aveva suonato live alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia, in Italia, il 23 luglio 2023, ultimo live del cantante.
Testo di Aperture di Harry Styles
Take no prisoners for me
I'm told you're elevating
Drinks go straight to my knees
I'm sold, I'm going on clean
I'm going on clean
I've no more tricks up my sleeve
Game called review the player
Time codes and Tokyo scenes
Bad boys, it's complicated
It's complicated
It's best you know what you don't
Aperture lets the light in
It's best you know what you don't
Aperture lets the light in
We belong together
It finally appears it's only love
We belong togethеr
We belong togethеr
It finally appears it's only love
We belong together
In no good state to receive
Go forth, ask questions later
Trap doors, you're toying with me
Dance halls, another cadence
It's best you know what you don't
Aperture lets the light in
We belong together
It finally appears it's only love
We belong together
It finally appears
We belong together
It finally appears it's only love
We belong together
I won't stray from it
I don't know these spaces
Time won't wait on me
I wanna know what safe is
I won't stray from it
I don't know these spaces
Time won't wait on me
I won't stray from it
I don't know these spaces
Time won't wait on me
I wanna know what safe is
I won't stray from it
I don't know these spaces
Time won't wait on me
We belong together
It finally appears it's only love
We belong together
It finally appears
We belong together
It finally appears it's only love
We belong together
Traduzione di Aperture
Non fare prigionieri per me
Mi dicono che stai salendo di livello
I drink mi arrivano dritti alle ginocchia
Sono convinto, ne uscirò pulito
Ne uscirò pulito
Non ho più assi nella manica
Fine dei giochi, giudica il giocatore
Codici temporali e scene di Tokyo
Cattivi ragazzi, è complicato
È complicato
È meglio che tu sappia ciò che non sai
L'apertura lascia entrare la luce
È meglio che tu sappia ciò che non sai
L'apertura lascia entrare la luce
Apparteniamo l'uno all'altra
Sembra finalmente che sia solo amore
Apparteniamo l'uno all'altra
Apparteniamo l'uno all'altra
Sembra finalmente che sia solo amore
Apparteniamo l'uno all'altra
In condizioni pessime per ricevere
Vai avanti, fai domande dopo
Botole, stai giocando con me
Sale da ballo, un’altra cadenza
È meglio che tu sappia ciò che non sai
L'apertura lascia entrare la luce
Apparteniamo l'uno all'altra
Sembra finalmente che sia solo amore
Apparteniamo l'uno all'altra
Sembra finalmente
Apparteniamo l'uno all'altra
Sembra finalmente che sia solo amore
Apparteniamo l'uno all'altra
Non mi allontanerò da questo
Non conosco questi spazi
Il tempo non mi aspetterà
Voglio sapere cos'è la sicurezza
Non mi allontanerò da questo
Non conosco questi spazi
Il tempo non mi aspetterà
Non mi allontanerò da questo
Non conosco questi spazi
Il tempo non mi aspetterà
Voglio sapere cos'è la sicurezza
Non mi allontanerò da questo
Non conosco questi spazi
Il tempo non mi aspetterà
Apparteniamo l'uno all'altra
Sembra finalmente che sia solo amore
Apparteniamo l'uno all'altra
Sembra finalmente
Apparteniamo l'uno all'altra
Sembra finalmente che sia solo amore
Apparteniamo l'uno all'altra
Il significato della canzone di Harry Styles
Il titolo della canzone fa riferimento all'apertura del diaframma della macchina fotografica, ovvero il foro attraverso il quale la luce passa nella fotocamera. Più questo è ampio, più passa luce, e a sua volta questa cosa incide sull'esposizione dell'immagine. Far passare la luce, aprirsi, sembra essere il messaggio del cantante britannico. "Non ho più assi nella manica, fine dei giochi, giudica il giocatore" canta, come se volesse esporsi completamente, dire che quello è il vero sé. Visto sia in generale che all'interno di una relazione.
È tutto complicato, dice Styles, finché nel pre ritornello si lascia andare e spiega che alla fine ci apparteniamo ("We belong together" è il claim che ha usato in questi giorni) e soprattutto quel "sembra finalmente che sia solo amore", come se qualcosa si sia dipanato. Un messaggio anche ai fan, cercando di scaricare un po' di pressione. E c'è un ulteriore momento di fragilità e verità, quando apre tutto e fa entrare la luce e anche le fragilità: "Il tempo non mi aspetterà, voglio sapere cos'è la sicurezza" canta, cercando di cogliere qualcosa che possa aiutarlo a mettersi al riparo.