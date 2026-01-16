Harry Styles e i BTS annunciano i nuovi album: il pop nel 2026 ha già i due dischi più attesi

Harry Styles e una scritta BTS a Seoul.

A poche ore di distanza sia Harry Styles che i BTS hanno annunciato il loro ritorno discografico dopo anni di silenzio. Sia il cantautore britannico che la band coreana avevano pubblicato il loro ultimo album nel 2022, col primo che era uscito con l'ultimo album in studio Harry's House mentre la k-pop band coreana aveva pubblicato la raccolta "Proof". Dopo queste due uscite, per motivi diversi, sia il cantante che il gruppo si erano fermati: il primo per una scelta personale, per prendersi il tempo di vivere e scrivere il nuovo album, mentre i componenti dei BTS erano stati costretti allo stop dalla leva militare obbligatoria.

Il nuovo album di Harry Styles è Kiss All The Time. Disco, Occasionally

La copertina dell’album di Harry Styles

Quattro anni dopo, però, tornano entrambi con un nuovo album. L'ex One Direction aveva lasciato, nei giorni scorsi, degli indizi sul ritorno alla musica, a partire dalla canzone "Forever, forever" che riprendeva l'esecuzione live, durante un suo concerto in Italia, di questo brano strumentale al piano. L'album si chiamerà "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" e uscirà il prossimo 6 marzo ed è già disponibile in pre-order. Alla produzione di questo nuovo lavoro di Styles c'è Kid Harpoon e l'album sarà composto di 12 canzoni. Queste sono le poche informazioni ufficiali – oltre a un'immagine ufficiale – che, per adesso, i fan hanno su questo ritorno.

Cosa sappiamo del nuovo album dei BTS "Ariragang"

BTS ai Grammy Awards 2022 – ph Jordan Strauss:Invision:AP

I BTS, invece, pubblicheranno, pochi giorni dopo, il 20 marzo, il nuovo album "Ariragang". Questo nuovo lavoro è stato pensato e scritto da tutti i membri del gruppo e stando al comunicato ufficiale "riflette le loro esperienze e il loro viaggio". L'album sarà composto da 14 canzoni "che raccontano con onestà emotiva le storie che i BTS vogliono raccontare agli ARMY, la loro legione di fan che da tempo aspettava il ritorno del gruppo e che li ha sempre supportati". Il nome dell'album deriva da una canzone folk coreana, di cui esistono circa 3.600 varianti e 60 differenti versioni, che contengono tutte un ritornello simile "arirang, arirang, arariyo".

Il tour mondiale dei BTS non toccherà l'Italia

La band ha anche annunciato un tour mondiale che toccherà l'Europa ma non ha alcuna data in Italia, toccando, invece, Madrid, Bruxelles, Londra, Monaco e Parigi. i concerti partiranno dal Goyang Stadium il 9 aprile 2026 per poi fare tappa in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa, nell’America del Sud, in Australia e in altri Paesi. Le date e i biglietti sono disponibili a questo link.