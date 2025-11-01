Musica e Cultura
Testo e significato di Telepaticamente, il legame invisibile di Fedez con il suo passato

Dopo alcuni spoiler del testo e l’apparizione di una sua foto sui ledwall di Milano, Fdez è tornato con un nuovo singolo dal titolo Telepaticamente. Qui il testo e il significato della canzone.
A cura di Vincenzo Nasto
Fedez è ritornato nelle scorse ore con un nuovo singolo dal titolo Telepaticamente. Il brano, prodotto da Merk & Kremont, sembra proseguire il filone narrativo di Temet Nosce, pubblicato lo scorso 17 ottobre, aggiungendo dettagli sul rapporto conflittuale tra persona e personaggio. Al centro però di questa storia, una relazione ormai terminata e che rivive nella riflessione perpetua e telepatica dei due protagonisti: Fedez inserisce nel brano anche un richiamo diretto al titolo del libro uscito solo pochi giorni fa e in cui ha raccontato alcuni dei passaggi più importanti della sua vita, non solo quella mondana. Qui il testo e il significato di Telepaticamente.

Il testo di Telepaticamente

Ehi

Ti ho dato prova tutti i momenti
Che sembro privo di sentimenti
Prima era amore, ora solo un nome
Sulla tua lista dei fallimenti
Penseranno che sia stato finto
Sparano all'artista, muore la persona
Io rispondo: "L'acqua è sempre più profonda
Di come sembra da sopra"

E rompiamolo, ma dentro la stanza
Non davanti alla stampa
Questo silenzio
Stare ad ascoltare la rabbia
Tanto non ha importanza
Non farlo adesso che

Telepaticamente
È come rifare l'amore con te
Inevitabilmente
Sei un fiore del male che
Si prende cura di me
Non cambierò mai per i giornali che poi
Mi uccidono online ancora
Perché ti ho qui da sempre
Telepaticamente

Ogni volta invochi il karma sperando che mi uccida
Hai chiuso un occhio solo per prendere meglio la mira
Scappo scappo prima che mi prendi
Sputa nel mio piatto prima che si freddi
Non ti do più corda così non la spezzi
Ora grida al mondo quanto mi disprezzi

E rompiamolo, ma dentro la stanza
Non davanti alla stampa
Questo silenzio
Stare ad ascoltare la rabbia
Tanto non ha importanza
Non farlo adesso che

Telepaticamente
È come rifare l'amore con te
Inevitabilmente
Sei un fiore del male che
Si prende cura di me
Non cambierò mai per i giornali che poi
Mi uccidono online ancora
Perché ti ho qui da sempre
Telepaticamente

Perché teoricamente
Gli errori si fanno in due
Ma io valgo doppio
E poi tecnicamente
Io sarò tuo per sempre

Telepaticamente
È come rifare l'amore con te
Inevitabilmente
Sei un fiore del male che
Si prende cura di me
Non cambierò mai per i giornali che poi
Mi uccidono online ancora
Perché ti ho qui da sempre
Telepaticamente

Il significato di Telepaticamente, la nuova canzone di Fedez

Telepaticamente è il nuovo singolo di Fedez, prodotto da Mark & Kremont. Arriva a due settimane da Temet Nosce e a 10 giorni dall'uscita del suo terzo libro dal titolo L'acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra. Rispetto all'ultimo episodio, l'ambiente musicale è completamente diverso: un salto dal pop-rap di inizio anni 10 del 2000 a una produzione elettronica in cui la cassa dritta sembra movimentare e rendere anche più fragile l'equilibrio e le sicurezze del cantante.

Il punto di connessione è sicuramente il dualismo tra persona e personaggio, la delusione per il giudizio esterno: "Non cambierò mai per i giornali che poi, mi uccidono online ancora, perché ti ho qui da sempre, telepaticamente". Il tono disilluso, anche quando dichiara "sarò tuo per sempre", fotografa il mood del brano, ma diventa anche un invito a superare lo strato di superficialità del racconto, come quando cita il suo ultimo libro: "Penseranno che sia stato finto, sparano all'artista, muore la persona, io rispondo: L'acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra".

