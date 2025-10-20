Testo e significato di Temet Nosce, Fedez urla conosci te stesso per accettarsi e cercare la propria identità

Fedez ha pubblicato la sua nuova canzone Temet Nosce, un brano in cui denuncia il mondo dello Spettacolo ma facendo una riflessione su di sé e il proprio disagio esistenziale. Ecco testo e significato della nuova canzone del rapper milanese.

Fedez in un momento del video di Temet Nosce

Fedez ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo singolo Temet Nosce, una locuzione latina che significa "Conosci te stesso", l'iscrizione sull'Oracolo di Delfi. Nei giorni scorsi Fedez aveva anticipato nel suo gruppo segreto su Instagram che sarebbe uscita una nuova canzone e oggi, lontano dai venerdì di uscita dei singoli, il rapper milanese ha pubblicato un testo che parla ancora una volta di sé, unendo la critica al sistema dello spettacolo con un profondo disagio psicologico ed esistenziale. La canzone arriva a pochi mesi dal brano estivo "Scelte stupide" con Clara e la partecipazione al Festival di Sanremo con Battito. Il cantante aveva preparato il terreno con alcuni concerti estivi che non hanno mancato di generare polemiche, soprattutto quelle dovute alla canzone in cui dissava e citava Jannik Sinner (con cui è stato costretto a scusarsi), Elly Schlein, Carlo Acutis, oltre a Tony Effe, Elodie, Achille Lauro e Ilaria Salis. Fedez ha anche pubblicato il video della canzone che comincia come finisce The Truman Show.

Il testo di Temet Nosce

Nessuno ci ha mai regalato un cazzo spostati

Burattini con i fili più sottili delle polveri

Gli schiavi dell’industria hanno al collo le catene

Una playlist di gente vuota con le tasche piene

Sono stato un bersaglio senza mai andare ad un poligono

Perché non c’è differenza tra un palco ed un patibolo

Mi ha salvato che son nato la dove si cresce in fretta

Se il dolore è naturale allora soffrire è una scelta

La mia colazione caffè corretto con il Rivotril

Non conoscerai la gioia se non scopri la sua antitesi

Urlo in faccia alla vita col veleno nei ventricoli

Che ci faccio con le ali se mi hai dato le vertigini

E vorrei dare un senso ad una vita che fa senso

So che esiste un lieto fine ma in un altro multiverso

Ho pregato di sparire e di darmi per disperso

Ma non ti puoi nascondere se scappi da te stesso

Per trovare il mio posto nel mondo

Devo lasciare il mio mondo al suo posto

Non ho mai avuto nulla da spartire insieme a loro

Ma ti giuro mi è servito per capire chi non sono

Per trovare il mio posto nel mondo

Devo lasciare ogni cosa al suo posto

D’ora in poi sarò felice di nascosto

Ho imparato a mie spese a non scherzare con il vuoto

Vedo gente stanca io spero risponda al fuoco

Quando il gioco si fa duro capisci che non è un gioco

Ancora troppi scudi e troppi pochi Sanpietrini

Le rivoluzioni sono idee che incontrano i fucili

Questa dolce vita l’ho sempre percepita amara

Una Repubblica fondata sui morti della lupara

Mi ha sussurrato piano ma con voce molto chiara

La liberta non si compra ma si paga cara

E poi ci troveremo come le star

A mischiare del whisky al Lexotan

Quando la realtà spaventa più dell’aldilà

Ti ritrovi con più amici in farmacia che al bar

Ho fatto errori che non se n’è andranno via col tempo

Di quelli che più cancelli e più ti resta il segno

Cicatrici chiuse fuori

Ma ferite aperte dentro

sono pieno di colori

una farfalla di cemento.

Il significato di Temet Nosce

Come spesso accade questa nuova canzone di Fedez prende ispirazione dalla sua vita, ma anche dall'industria nella quale si muove lui stesso, come racconta nella prima strofa di Temet Nosce quando canta che nessuno gli ha regalato nulla, definendo alcuni colleghi come burattini e schiavi dell'industria che definisce come "una playlist di gente vuota con le tasche piene". Fedez torna sulle sue origini difficili, nato dove si cresce in fretta, rappa, e torna a parlare di farmaci quando cita la colazione col Rivortil, un farmaco a base di Clonazepam, appartenente alla classe delle benzodiazepine, anticonvulsionante – usato per chi soffre di epilessia – e ansiolitico come scrive l'agenzia italiana del farmaco. Poco dopo citerà anche il Lexotan, in un paio di barre che riprendono Vita spericolata di Vasco Rossi

Il cantante racconta di sé, della sua voglia di sparire e darsi per disperso "ma non ti puoi nascondere se scappi da te stesso" e con i suoi colleghi non ha mai condiviso nulla "Ma ti giuro mi è servito per capire chi non sono". Uno dei passaggi cruciali della canzone, però è alla fine quando dice "Ho fatto errori che non se n’è andranno via col tempo, di quelli che più cancelli e più ti resta il segno" e poi cita le Cicatrici chiuse fuori Ma ferite aperte dentro