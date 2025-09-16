Per Fedez “Sinner ha l’accento di Hitler”: la canzone del rapper sul revenge porn di De Martino, Kirk e Schlein

Fedez, via Instagram

Fedez ha pubblicato nelle scorse ore una storia, in cui viene anticipata l'uscita di una nuova canzone tra 3 giorni, quando salirà per il primo dei due appuntamenti all'Unipol Forum di Assago, e di cui viene spoilerata una strofa. Non è singolare, soprattutto negli ultimi mesi dell'autore di Rozzano, la pubblicazione anticipata, in alcuni casi, di brani che potrebbero uscire. Basti pensare a ciò che è accaduto solo qualche mese fa con una strofa inedita della nuova versione di Pensavo fosse amore e invece…, ma anche più recentemente, sul palco del Red Valley Festival di Olbia, dove aveva rivisitato Tutto il contrario del 2011, attaccando Tony Effe, Elodie, Achille Lauro, ma anche l'europarlamentare per Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. Questa volta, oltre ai soliti riferimenti a Esse Magazine, portale rap italiano, si concentra sul tema del revenge porn, del femminismo, della santificazione di Carlo Acutis, della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e infine anche di Jannik Sinner.

Il testo pubblicato da Fedez su Instagram

Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo EsseMagazine

Quindi prima di iniziare una cosa importante… Vaffanculo ad EsseMagazine

Ieri uno femminista che combatte il Revenge Porn

Mi ha mandato un video di De Martino sull’iphone

La polizia postale non le farà una sega

Qui scatta l’arresto solo per una sega

Hanno fatto santo un 15enne

Il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie

Hanno sparato ad un antiabortista americano

OH TRANQUILLI RAGA IL PAPA E’ ANCORA IN VATICANO!

Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein?

“Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei”

L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner

Purasangue italiano con l’accento di Adolf Hitler

I riferimenti di Fedez, dal caso di revenge porn di De Martin a San Carlo Acutis

Quella che sembra un'equazione già pronta, dell'attacco a 3 personaggi pubblici più il politico di turno, questa volta viene stravolta dall'inserimento di Jannik Sinner. Non sembrano esserci informazioni sull'utilizzo di una vecchia produzione, invece nel solito calderone qualunquista di Fedez, entra un po' di tutto. Dal riferimento, ormai scontato al portale Esse Magazine, al caso di revenge porn subito da Stefano De Martino. Successivamente il richiamo è alla santificazione di Carlo Acutis, avvenuta lo scorso 7 settembre in piazza San Pietro, alla presenza di circa 70.000 fedeli provenienti da numerosi Paesi.

L'attacco alle idee antiabortiste dopo la morte di Charlie Kirk e Jannik Sinner "purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler"

Il discorso si sposta sull'attualità più prossima quando si riferisce all'omicidio dell'attivista di destra statunitense Charlie Kirk, paragonando le sue idee a quelle di Papa Leone XIV: "Hanno sparato ad un antiabortista americano, oh tranquilli raga, il Papa è ancora in Vaticano". Negli ultimi due versi, c'è un riferimento a un disclaimer bias di Elly Schlein , quella funzione comunicativa che previene l'accusa di pregiudizio, sulle sue origini ebraiche, mentre cerca di ribaltare la natura della strofa quando indica Jannik Sinner, non solo come idolo, ma anche come "Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler".