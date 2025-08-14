Fedez contro tutti, da Elodie a Ilaria Salis e Tony Effe che “a Sanremo sembrava Pavarotti”

Durante un concerto a Olbia Fedez ha riletto Tutto il contrario, canzone del 2011, e ha fatto dissing ad artisti come Elodie, Achille Lauro, Tony Effe e anche Ilaria Salis.

Fedez al Red Valley Festival

Dopo lo stoccafisso e il cachet, Fedez torna a far parlare di sé dissando un po' di colleghi con una versione di Tutto il contrario versione 2025. Il rapper ha deciso di dissare un po' di "nemici" durante l'esibizione al Red Valley festival, attaccando Tony Effe, Elodie e Achille Lauro, prendendo in giro il proprio matrimonio e facendo anche capolino nella politica con un riferimento a Ilaria Salis. Il cantante è stato uno dei protagonisti del festival di Olbia, pochi giorni dopo la polemica scatenata per il presunto cachet per la festa dello Stocca a Cittanove, in Calabria sul cui palco, Fedez si è scagliato contro giornalisti che, a sua detta, lo avrebbero preso in giro.

Fedez rifà Tutto il contrario

Questa volta ha cercato spazio e attenzione decidendo che è la volta di alcuni colleghi. Dal palco, quindi, attacca rivisitando Tutto il contrario, canzone del 2011 in cui, ovviamente, come da titolo intende che si capisca il contrario di quello che cantava. Anche nella versione originale non mancavano frecciatine ad artisti come Marco Mengoni e Tiziano Ferro, mentre questa volta la canzone è attualizzata e a essere nel mirino del rapper ci sono personaggi con cui non ha ottimi rapporti. Prima di cominciare la canzone, però, ha dato il la con un dissing a Esse Magazine, il sito che si occupa di rap diretto da Antonio Dikele, con cui ha avuto più di un problema in passato.

Tutti i dissing di Fedez

Sul palco, poi, ha inanellato una serie di barre e fatto un po' di namedropping a partire da Tony Effe, reso in giro per come ha cantato al Festival: "Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti" ha cantato prima di fare autoironia sul proprio matrimonio e giocare con l'attualità: "Il mio matrimonio un concerto dei Coldplay". Ce n'è per tutti, a partire dalla polemica dei biglietti a 10 euro e gli stadi mezzi vuoti: "Elodie a San Siro lo spin off di Chi l'ha visto" mentre per Achille Lauro lo sfottò è sugli abiti. Poi c'è Ilaria Salis, membro del Parlamento europeo, docente e attivista della lotta per il diritto ad abitare: "Quest'anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis, Ilaria, ti vorrei sposare ma sei già occupata come la casa popolare". Fedez, quindi, continua vestendo i panni del provocatore, chissà se qualcuno tra i citati risponderà o preferirà far cadere queste provocazioni nell'oblio.

Il testo di Tutto il contrario versione 2025

Ecco cosa ha cantato Fedez sul palco del Red Valley Festival:

50Cent ha sparato a Carlo Conti,

ad Esse magazine non sono dei corrotti,

Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti

un po' come confondere i boc**ini coi succhiotti

quest'anno sono 36

il mio matrimonio, un concerto dei Coldplay

Elodie, a San Siro, lo spin off di Chi l'ha visto

Come il patriarcato, come Gesù Cristo

Gazzoli è il nuovo Pippo Baudo

il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro

Come si chiama ce l'ho duro senza Cialis

quest'anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis,

Ilaria, ti vorrei sposare ma sei già occupata

come la casa popolare.