La verità di Fedez, un libro per parlare di errori, cadute e ciò che ha evitato per anni

Fedez ha annunciato l0uscita di un libro, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, in cui parlerà degli errori, delle cadute e di ciò che ha evitato per anni.

Fedez e la copertina del suo prossimo libro

Si chiama L'acqua è più profonda di come sembra da sopra il libro che Fedez pubblicherà con Mondadori. Un libro che si lega, in qualche modo, anche a Battito, la canzone che ha portato sul palco del Festival di Sanremo quest'anno e che è arrivata quando il cantante ha toccato il fondo. Lo scrive lui stesso annunciando con un post su Instagram l'uscita di questo nuovo lavoro che gli permetterà di esprimersi non più in versi, come fa nelle canzoni, ma in prosa: "Attraverso la scrittura ho capito che gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero" ha detto della sua canzone, ma lo scrive parlando anche del libro.

Per anni, spiega Fedez, ha galleggiato sulla superficie delle cose, correndo, evitando e sorridendo: "Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai" perché alla fine si cerca di evitare tutto ciò che ti costringe ad andare in profondità: "Perché andare a fondo è annegare, è perdere il respiro. Ma è proprio vero che se non guardi il fondo, il fondo prima o poi ti tira a sé" e quando tocchi il fondo non puoi più ignorare emozioni, responsabilità e verità, spiega il rapper che racconta come "rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua".

Quindi la scrittura del libro è stato il passo successivo, scrivere senza quello che definisce "il vincolo della rima" e come fanno spesso coloro che dalla musica passano alla scrittura nelle parole di un libro finiscono "errori, cadute", e tutte le parti che il cantante ha evitato per anni. Fedez, quindi, cerca di dare un contesto al titolo che ha scelto, ovvero L'acqua è più profonda di come sembra da sopra, spiegando come "Ricostruire e dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine. So che quello che farà discutere di più sarà la superficie. E forse per la prima volta nella mia vita è proprio la superficie a spaventarmi, e non il fondo".

E a questo punto si comincia anche a comprendere le sue dichiarazioni dei giorni scorsi, quel suo prendere distanza dai social, questo dipingersi come colui che vuole parlare direttamente al pubblico ma con altre forme, con le canzoni, col podcast, col suo Gruppettino segretino su Instagram, che non è, come sa bene, immune dai giornalisti che ha criticato in questi ultimi tempi, ma anche con questo libro. Solitamente si oscurano i post sul social per far comprendere che qualcosa sta per essere annunciato, lui l'ha voluto fare diversamente, più che oscurare ha scelto di silenziare tutto ciò che non fosse compagna, cane e promo. E la promo segna il suo ritorno.