Fedez mantiene la promessa, parla solo tramite musica e podcast: sui social solo la fidanzata e il cane Silvio

Fedez ha annunciato, lo scorso 23 settembre, che comunicherà solo tramite musica e podcast, dopo le polemiche per gli spoiler su Instagram e i live all’Unipol Forum di Assago.

Fedez, via Instagram

Fedez ha annunciato, lo scorso 23 settembre, nel suo gruppo su Instagram, l'intenzione di comunicare con il suo pubblico solo attraverso "la musica e le mie produzioni creative (podcast)". Una scelta che ribalta la comunicazione e la promozione della propria immagine da parte del rapper negli ultimi 12 anni, cominciata a ridosso dell'uscita di Sig. Brainwash, come abbiamo raccontato qui. Fedez motiva la sua decisione, legandola alla possibilità di "esprimersi meglio" soprattutto con il proprio pubblico: forse un riferimento alle critiche feroci ricevute negli ultimi tempi, dopo aver anticipato il testo di una nuova canzone su Instagram con riferimenti al tennista italiano Jannik Sinner, all'episodio di revenge porn del conduttore Rai Stefano De Martino, oltre che a San Carlo Acutis, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk. E per adesso ha mantenuto la promessa, postando solo storie della compagna Giulia Honegger e di Silvio, il Golden Retriever, oltre alla pubblicità del podcast.

Fedez via Instagram, 2025

Fedez ha deciso di parlare solo attraverso la musica e il suo podcast

Bisogna salire solo di qualche rigo del suo messaggio per trovarne uno che preannuncia ciò che sarebbe avvenuto. Si tratta di un pensiero inviato dopo la doppia data all'Unipol Forum D'Assago, lo scorso 19 e 20 settembre, in cui c'è stato il tanto atteso ritorno in concerto del cantante. Nel messaggio pubblicato nel gruppo con i suoi fan su Instagram, Fedez sottolinea che "preferisce scrivere qui che è più al riparo da pseudo giornalisti cannibali", ringraziando successivamente i fan per "l'atmosfera e le sensazioni che non provava da anni". Una soluzione, il riparo, che solo qualche settimana dopo si è trasformata in una vera e propria decisione, con Fedez che potrebbe limitare le sue uscite pubbliche, oltre che nella musica, anche nel Pulp Podcast, condotto insieme a Mr. Marra.

Le polemiche sulla doppia data al Forum D'Assago e il mea culpa sulla rima su Jannik Sinner

Proprio i suoi due live all'Unipol Forum D'Assago sono stati al centro di un caso mediatico, legato non solo alla vendita dei biglietti, la mancata rivendita su Fansale (qui la risposta dello staff di Fedez), ma anche a un passaggio dell'ultimo freestyle, quello in cui apostrofava il tennista italiano Jannik Sinner di essere "un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". Durante uno dei suoi live, Fedez aveva fatto mea culpa per la strofa: "Credo che se una rima non viene capita, l'errore sia di chi l'ha scritta. Mi assumo tutte le responsabilità". Un'ammissione che avrà fatto riflettere l'autore di Rozzano, anche sugli eventuali benefici di spoiler di sue prossime canzoni sul suo profilo Instagram.