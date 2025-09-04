Testo e significato di Semplicemente di Sarah Toscano e Mida, il ballo delle insicurezze degli ex Amici 23
Sul palco del Future Hits Live 2025 di Radio Zeta, Sarah Toscano ha spoilerato il terzo brano inedito che potrebbe accompagnare l'uscita del suo primo album ufficiale. Durante l'evento, in compagnia di Mida, ha svelato la nuova canzone Semplicemente: non si tratta di una semplice collaborazione, ma una canzone che riunisce due grandi protagonisti di Amici 23. Da una parte la vincitrice del talent in quell'edizione, dall'altra parte l'unico cantante in grado di certificare con un doppio disco di platino un singolo presentato nella trasmissione: Rossofuoco. Ma non solo, perché dopo Taki e Semplicemente, Sarah ha anche spoilerato un altro brano sul suo profilo Instagram dal titolo Met Gala, riferimento diretto all'evento negli Stati Uniti considerato come la singola kermesse di moda più prestigiosa e glamour del mondo. Qui il testo e il significato di Semplicemente.
Testo di Semplicemente
Io vorrei
Dirti qualcosa di meno importante
Ma lo farei
Se solo l’equilibrio mi bastasse
Non mi uscisse dalle tasche
A me viene voglia di futuro
E di scriverlo sul muro
Oh ma quante volte ho detto
Voglio solo te o nessuno
Ma quante volte a te
Che sei semplicemente
Come me
Come me
Una che cade dall’ultimo piano
Come te
Come te
Uno che non vuole dire ti amo
Fosse anche l’ultima
Che sarà, che sarà, che sarà
È solo una stupida
Malinconica notte che muore
Sbaglierò il tuo nome senza neanche farlo apposta
Brucio ogni ricordo poi mi prenderò la colpa
Non dico starò bene perché niente va più bene senza te
Come me
Come me
Una che cade dall’ultimo piano
Come te
Come te
Uno che non vuole dire ti amo
Fosse anche l’ultima
Che sarà, che sarà, che sarà
È solo una stupida
Malinconica notte che muore
Ma forse è meglio se io vado via
Forse amarsi è una sana follia
Significato di Semplicemente, la canzone di Sarah Toscano e Mida
Semplicemente è il nuovo singolo di Sarah Toscano in collaborazione con Mida: il brano è stato presentato in anteprima sul palco del Future Hits Live 2025 di Radio Zeta, dopo l'uscita di Taki e successivamente di Met Gala sul suo profilo Instagram. Mentre sul suo profilo Genius sono comparsi il brano Stupida e Bilocale, interpretato per la prima volta sul palco del Red Valley Festival. Semplicemente rappresenta l'unione tra due dei maggiori protagonisti dell'edizione 23 di Amici, che scelgono una ballad per descrivere le fragilità di una relazione, con alcuni passaggi sul desiderio di continuare, come quando canta: "A me viene voglia di futuro, e di scriverlo sul muro, oh ma quante volte ho detto, voglio solo te o nessuno". Ma anche la consapevolezza malinconica che qualcosa si potrà spezzare, come quando canta: "Sbaglierò il tuo nome senza neanche farlo apposta, brucio ogni ricordo poi mi prenderò la colpa". I due segmenti trovano una conclusione nell'antitesi finale: "Ma forse è meglio se vado via, forse amarsi è una sana follia", in cui convergono gli effetti delle insicurezze dei due protagonisti.