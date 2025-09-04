Testo e significato di Semplicemente di Sarah Toscano e Mida, il ballo delle insicurezze degli ex Amici 23

Sarah Toscano e Mida presentano Semplicemente al Future Hits Live 2025: testo e significato del nuovo brano che anticipa il primo album di Sarah.

Sul palco del Future Hits Live 2025 di Radio Zeta, Sarah Toscano ha spoilerato il terzo brano inedito che potrebbe accompagnare l'uscita del suo primo album ufficiale. Durante l'evento, in compagnia di Mida, ha svelato la nuova canzone Semplicemente: non si tratta di una semplice collaborazione, ma una canzone che riunisce due grandi protagonisti di Amici 23. Da una parte la vincitrice del talent in quell'edizione, dall'altra parte l'unico cantante in grado di certificare con un doppio disco di platino un singolo presentato nella trasmissione: Rossofuoco. Ma non solo, perché dopo Taki e Semplicemente, Sarah ha anche spoilerato un altro brano sul suo profilo Instagram dal titolo Met Gala, riferimento diretto all'evento negli Stati Uniti considerato come la singola kermesse di moda più prestigiosa e glamour del mondo. Qui il testo e il significato di Semplicemente.

Testo di Semplicemente

Io vorrei

Dirti qualcosa di meno importante

Ma lo farei

Se solo l’equilibrio mi bastasse

Non mi uscisse dalle tasche

A me viene voglia di futuro

E di scriverlo sul muro

Oh ma quante volte ho detto

Voglio solo te o nessuno

Ma quante volte a te

Che sei semplicemente

Come me

Come me

Una che cade dall’ultimo piano

Come te

Come te

Uno che non vuole dire ti amo

Fosse anche l’ultima

Che sarà, che sarà, che sarà

È solo una stupida

Malinconica notte che muore

Sbaglierò il tuo nome senza neanche farlo apposta

Brucio ogni ricordo poi mi prenderò la colpa

Non dico starò bene perché niente va più bene senza te

Come me

Come me

Una che cade dall’ultimo piano

Come te

Come te

Uno che non vuole dire ti amo

Fosse anche l’ultima

Che sarà, che sarà, che sarà

È solo una stupida

Malinconica notte che muore

Ma forse è meglio se io vado via

Forse amarsi è una sana follia

Significato di Semplicemente, la canzone di Sarah Toscano e Mida

Semplicemente è il nuovo singolo di Sarah Toscano in collaborazione con Mida: il brano è stato presentato in anteprima sul palco del Future Hits Live 2025 di Radio Zeta, dopo l'uscita di Taki e successivamente di Met Gala sul suo profilo Instagram. Mentre sul suo profilo Genius sono comparsi il brano Stupida e Bilocale, interpretato per la prima volta sul palco del Red Valley Festival. Semplicemente rappresenta l'unione tra due dei maggiori protagonisti dell'edizione 23 di Amici, che scelgono una ballad per descrivere le fragilità di una relazione, con alcuni passaggi sul desiderio di continuare, come quando canta: "A me viene voglia di futuro, e di scriverlo sul muro, oh ma quante volte ho detto, voglio solo te o nessuno". Ma anche la consapevolezza malinconica che qualcosa si potrà spezzare, come quando canta: "Sbaglierò il tuo nome senza neanche farlo apposta, brucio ogni ricordo poi mi prenderò la colpa". I due segmenti trovano una conclusione nell'antitesi finale: "Ma forse è meglio se vado via, forse amarsi è una sana follia", in cui convergono gli effetti delle insicurezze dei due protagonisti.