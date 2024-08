Sarah Toscano: “Con Angelina Mango non abbiamo molte cose in comune, paragonarci non ha senso”

video suggerito

In un'intervista a Vanity Fair Sarah Toscano, vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, parla del suo percorso fino a qui e anche dei paragoni con Angelina.

A cura di Redazione Music

Sarah Toscano e Angelina Mango

Con Sexy Magica Sarah Toscano ha trovato il suo cavallo di Troia per entrare nel mondo dei tormentoni estivi e in questi giorni sta cercando di replicarlo con l'uscita del nuovo singolo Roulette, che prosegue il mood scanzonato dalla 18enne vincitrice dell'ultima edizione di Amicidi Maria De Filippi dove dopo un inizio in sordina ha imparato a prendersi la scena fino alla vittoria finale. In questi giorni la cantante è in tour e a Vanity Fair ha parlato di questi mesi pieni di cose da fare e senza un attimo per fermarsi, tra firmacopie, promozione e concerti, appunto. E Sarah ha anche toccato di nuovo il paragone che la segue fin da subito, ovvero quello con Angelina Mango, che, come spiegò a Fanpage, ascoltava e stimava tantissimo.

"La stimo tantissimo e la trovo davvero incredibile come artista – conferma a Vanity Fair -, ma sinceramente trovo che non abbiamo molto in comune. Certo c'è l'essere molto giovani e l'aver fatto Amici, ma facciamo musica completamente diversa, abbiamo alle spalle due percorsi differenti. Quindi, non credo che paragonarci abbia molto senso". Quando l'intervistatrice le chiede se essere vista come la "nuova Angelina" le piacesse o meno, Sarah risponde sicura: "Lei ha una carriera straordinaria che sarebbe un privilegio replicare, ma sinceramente la cosa più bella che potrei sentirmi dire è: lei è Sarah. Senza che a proseguire la frase ci sia nient'altro: siamo solo io e la mia musica".

Parlando della vittoria ad Amici e delle tappe della sua vita bruciate, Sarah si sofferma soprattutto sull'esame di maturità: "L'unica differenza che davvero sento è l'essermi persa la maturità, stappare lo spumante e festeggiare tutti insieme. La mia è un'adolescenza come quella di chiunque. In fondo, a quest'età iniziamo a prendere davvero delle decisioni che ci portano a diventare chi vogliamo essere e quale lavoro fare ‘da grandi'. Avrei potuto iscrivermi all'Università o altro, invece ho provato a diventare una cantante". Sarah, che qualche mese fa ha presentato il suo primo EP omonimo, ha pubblicato Roulette, un brano pop dance, in cui, come spiega la nota stampa, "canta di un amore fugace, che assomiglia proprio a una roulette"

Infine parlando dell'autostima, Sarah ha spiegato: "Capita ancora che abbia paura di far ascoltare un mio pezzo, che senta quasi una sorta di imbarazzo nell'esibirmi e mostrare il mio lavoro. Però, io credo fortemente nel mio futuro e in quello che voglio diventare e questo mi dà sempre la grinta e la forza per andare avanti, ma soprattutto per non farmi troppo dubitare di me stessa e di accogliere solo le critiche che ritengo possano farmi crescere e migliorare".