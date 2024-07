video suggerito

Testo e significato di Roulette, Sarah Toscano tenta il tormentone dopo Sexy magica Sarah Toscano è tornata col nuovo singolo Roulette che cerca il bis di Sexy Magica. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarah Toscano

Dopo il successo di Sexy Magica, Sarah Toscano, vincitrice dell'ultima edizione di Amici, ha pubblicato un'altra canzone, Roulette, che continua il mood estivo del singolo precedente e cerca, così, di allungare quello festaiolo che aveva già manifestato con la canzone precedente. Roulette dà anche un'idea, al momento, di quella che è la voglia della cantante che continua con un pop semplice, orecchiabile, pieno di hook, ma senza grosse pretese. Il brano, infatti, è di quelli da un'estate e via, qualcosa che serve per mettere la bandierina sull'estate 2024, ma che, immaginiamo, non sia quello che la cantante cercherà in futuro.

Il testo di Roulette

Noi cerchiamo un motivo stupido

per litigare.

Dopo spengo il telefono e scappo lontano da qui.

Ora neanche ci salutiamo,

un finale hollywoodiano.

Te ne vai ma è solo scena.

Poi ti richiamo di notte,

l’ultima l’ho detto un milione di volte.

Tornerai da me.

Dividiamo le colpe.

È tutta una roulette,

una mano di poker.

eh!

Leggi anche Cosa rimarrà al fandom di Taylor Swift del doppio concerto in Italia dopo 13 anni d’attesa

Servirà un po’ di drama

ti odio ti amo,

un po’ Americana così.

Ma è solo scena,

solo un’altra bugia

per farci male male.

Male male.

Farci male male.

Male male,

Farci male.

Guarda fuori è l’alba,

sai che un po’ mi calma.

Vieni a fare pace da qui

ora.

Tanto domani

torneremo uguali

sai che ogni volta così,

che sbatterò la porta per andare via,

ma è solo scena.

Poi ti richiamo di notte,

l’ultima l’ho detto un milione di volte.

Tornerai da me.

Dividiamo le colpe.

È tutta una roulette,

una mano di poker.

eh!

Servirà un po’ di drama

ti odio ti amo,

un po’ Americana così.

Ma è solo scena,

solo un’altra bugia

per farci male male.

Male male.

farci male male.

Male male.

Farci male,

…che sbatterai la porta per andare via

è tutta scena.

Poi

ti richiamo di notte,

l’ultima l’ho detto un milione di volte.

Tornerai da me.

Dividiamo le colpe.

È tutta una roulette,

una mano di poker.

eh!

Servirà un po’ di drama

ti odio ti amo,

un po’ Americana così.

Ma è solo scena,

solo un’altra bugia

per farci male male.

Male male.

Farci male male,

Male male.

Farci male male,

Male male.

Farci male male,

Male male.

Farci male.

Il significato di Roulette

Sembra proprio che Sarah sia ispirata dalle canzoni più catchy di Angelina Mango, il mood è quello e sicuramente la cantautrice lucana era uno dei suoi ascolti frequenti, una volta terminata l'esperienza ad Amici, come spiegò anche a Fanpage. Il brano, senza troppe complessità, racconta il tira e molla in una coppia, quei litigi che sembrano gli ultimi, i definitivi e poi rientrano quando si dividono le colpe. Nella nota stampa si spiega che "In ‘Roulette', Sarah canta di un amore fugace, che assomiglia proprio a una roulette. Caratteristiche del brano sono chiare sonorità pop dance che si accompagnano alla sua meravigliosa voce".