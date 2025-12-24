Testo e significato di Esibizionista, Annalisa canta la libertà contro un uomo tossico ed è prima in radio

Annalisa è prima in radio con “Esibizionista”, ultimo singolo tratto dall’album “Ma io sono fuoco”. Eco testo e significato di questo brano contro la tossicità.

Annalisa, foto per Esibizionista

"Esibizionista", la canzone di Annalisa prima nella classifica radiofonica italiana è un inno contro un uomo tossico. Una brano che rientra nella narrazione che la cantante ha fatto in questi ultimi anni, fondata su un'idea femminista, di libertà e questa canzone lo conferma. "Esibizionista" è tratto da "Ma io sono fuoco", l'ultimo album della cantante, uscito lo scorso 10 ottobre che ha debuttato direttamente in prima posizione. La canzone – che porta la firma, oltre che della cantante, anche di Paolo Antonacci e Davide Simonetta – è stata accompagnata da un video girato da Byron Rosero che ne amplifica il messaggio.

Il testo di Esibizionista

Le notti dorate, l'innocenza, l'anarchia

Sono finite, sono state messe via

Come si sente chi ci crede se non stupida?

Una stupida

Fatalità innamorarsi

Quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi

Per carità, non avvicinarti

E non lo devi nominare perché lui è

Lui è un esibizionista, sesso e varietà

Bello come una specie estinta

Viene e se ne va

Succede (A chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché

Lui è un esibizionista, senza dignità

Sei mai stata crocifissa per ingenuità?

Succede (A chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché, perché

Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola

Pa-ra-pa-pa-ra-ra, è meglio una pistola

Succede

Oddio, magari succede

Ci provasse con me

Chi lo sa se

Ci rivedremo, ma anche no

Anche meno

Quando sei uscito dalla torta del mio compleanno

Mi interessava altro

Ma nella doccia ti ho pensato un po'

Fatalità innamorarsi

Quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi

Per carità, non avvicinarti

E non lo devi nominare perché lui è

Lui è un esibizionista, sesso e varietà

Bello come una specie estinta

Viene e se ne va

Succede (A chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché

Lui è un esibizionista, senza dignità

Sei mai stata crocifissa per ingenuità?

Succede (A chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché, perché

Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola

Pa-ra-pa-pa-ra-ra, è meglio una pistola

Succede

Oddio, magari succede

Ci provasse con me

Chi lo sa se (Voulez-vous? Voulez-vous?)

Chi lo sa se (Voulez-vous? Voulez-vous?)

Succede (A chi?)

Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché perché

Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola

Pa-ra-pa-pa-ra-ra, è meglio una pistola

Succede

Oddio, magari succede

Ci provasse con me

Chi lo sa se.

Il significato di Esibizionista di Annalisa

Con sette milioni di stream su Spotify, "Esibizionista" di Annalisa segue il successo di "Maschio" e "Piazza San Marco", la canzone in cui duettava con Marco Mengoni. La canzone canta in maniera ironica il bisogno di essere libera, soprattutto in contrapposizione di un uomo tossico: "Fatalità innamorarsi quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi. Per carità, non avvicinarti" canta Annalisa, anche se è "Bello come una specie estinta". Annalisa mette in guardia dal non cadere nel cliché, in fondo è "meglio sola, è meglio una pistola". Una presa di coscienza femminista da parte della cantante e un inno per tutte le ragazze che hanno incontrato nella vita "un esibizionista, sesso e varietà (…) che viene e se ne va".