Testo e significato di Esibizionista, Annalisa canta la libertà contro un uomo tossico ed è prima in radio
"Esibizionista", la canzone di Annalisa prima nella classifica radiofonica italiana è un inno contro un uomo tossico. Una brano che rientra nella narrazione che la cantante ha fatto in questi ultimi anni, fondata su un'idea femminista, di libertà e questa canzone lo conferma. "Esibizionista" è tratto da "Ma io sono fuoco", l'ultimo album della cantante, uscito lo scorso 10 ottobre che ha debuttato direttamente in prima posizione. La canzone – che porta la firma, oltre che della cantante, anche di Paolo Antonacci e Davide Simonetta – è stata accompagnata da un video girato da Byron Rosero che ne amplifica il messaggio.
Il testo di Esibizionista
Le notti dorate, l'innocenza, l'anarchia
Sono finite, sono state messe via
Come si sente chi ci crede se non stupida?
Una stupida
Fatalità innamorarsi
Quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi
Per carità, non avvicinarti
E non lo devi nominare perché lui è
Lui è un esibizionista, sesso e varietà
Bello come una specie estinta
Viene e se ne va
Succede (A chi?)
Alle ragazze per bene
Non cadrò nei cliché
Lui è un esibizionista, senza dignità
Sei mai stata crocifissa per ingenuità?
Succede (A chi?)
Alle ragazze per bene
Non cadrò nei cliché, perché
Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola
Pa-ra-pa-pa-ra-ra, è meglio una pistola
Succede
Oddio, magari succede
Ci provasse con me
Chi lo sa se
Ci rivedremo, ma anche no
Anche meno
Quando sei uscito dalla torta del mio compleanno
Mi interessava altro
Ma nella doccia ti ho pensato un po'
Fatalità innamorarsi
Quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi
Per carità, non avvicinarti
E non lo devi nominare perché lui è
Lui è un esibizionista, sesso e varietà
Bello come una specie estinta
Viene e se ne va
Succede (A chi?)
Alle ragazze per bene
Non cadrò nei cliché
Lui è un esibizionista, senza dignità
Sei mai stata crocifissa per ingenuità?
Succede (A chi?)
Alle ragazze per bene
Non cadrò nei cliché, perché
Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola
Pa-ra-pa-pa-ra-ra, è meglio una pistola
Succede
Oddio, magari succede
Ci provasse con me
Chi lo sa se (Voulez-vous? Voulez-vous?)
Chi lo sa se (Voulez-vous? Voulez-vous?)
Succede (A chi?)
Alle ragazze per bene
Non cadrò nei cliché perché
Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola
Pa-ra-pa-pa-ra-ra, è meglio una pistola
Succede
Oddio, magari succede
Ci provasse con me
Chi lo sa se.
Il significato di Esibizionista di Annalisa
Con sette milioni di stream su Spotify, "Esibizionista" di Annalisa segue il successo di "Maschio" e "Piazza San Marco", la canzone in cui duettava con Marco Mengoni. La canzone canta in maniera ironica il bisogno di essere libera, soprattutto in contrapposizione di un uomo tossico: "Fatalità innamorarsi quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi. Per carità, non avvicinarti" canta Annalisa, anche se è "Bello come una specie estinta". Annalisa mette in guardia dal non cadere nel cliché, in fondo è "meglio sola, è meglio una pistola". Una presa di coscienza femminista da parte della cantante e un inno per tutte le ragazze che hanno incontrato nella vita "un esibizionista, sesso e varietà (…) che viene e se ne va".