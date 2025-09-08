Testo e significato di Piazza San Marco, Annalisa e Marco Mengoni si raccontano confidenze a Venezia

Annalisa ha pubblicato Piazza San Marco, una canzone che sarà presente nel suo prossimo album Ma io sono fuoco e vede la collaborazione di Marco Mengoni, protagonista anche nel video in bianco e nero. Ecco testo e significato della canzone.

Annalisa e Marco Mengoni

Annalisa ha pubblicato Piazza San Marco, ultima canzone che vede il featuring di Marco Mengoni e che farà parte nel prossimo album della cantante "Ma io sono fuoco", in uscita nell’autunno 2025. La cantante torna dopo il successo estivo di Maschio, il suo brano che ha lanciato per l'estate appena trascorsa e che il cui ritmo ha deciso di mitigare con questo brano scritto assieme a Mengoni, appunto, ma anche a Davide Simonetta e Alessandro Raina per cui è anche uscito un video in bianco e nero girato da Nicolò Bassetto e che vede protagonisti proprio i due cantanti nella famosa piazza veneziana.

Testo di Piazza San Marco con Marco Mengoni

Vento da est e freddo veramente

Ma dove finisce quello che non finisce

Mentre restiamo in coda?

Chiedere a te non è servito a niente

Chi vuol capire capisce, sì

Ti ho visto salutare una ragazza bionda

Quante lacrime nell'acqua tonica?

E sembrava di bere il mare

Ma quanto parli? Mollami

Che è solo venerdì

A-A-Amico cercasi

Devi sapere che

Per piacerti di più ti ho mentito

Caramelle mischiate all'arsenico

E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce quando chiamano la polizia

E la tua mano è ancora nella mia

Dieci alle tre, però c'è ancora gente

Ti passa, ma non finisce qui

Chissà dove sarà quella ragazza bionda

Quante lacrime nell'acqua tonica

Fortuna ci piace il sale

Ma quanto parli? Mollami

Che è ancora venerdì

E noi che siamo sempre qui

Devi sapere che

Per piacergli di più gli hai mentito

Caramelle mischiate all'arsenico

E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce e rimaniamo solamente noi

Soli noi, soli noi

Soli noi, soli noi

Soli noi, soli noi

Soli noi, soli noi

Soli noi, soli noi, soli noi

Soli noi, soli noi, soli noi

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce quando chiamano la polizia

E la tua mano è ancora nella mia.

Il significato di Piazza San Marco

Annalisa sceglie una ballad, quindi, per questo rientro post estivo, una canzone malinconica – e in alcuni passaggi si sente la mano di Raina, che scrisse splendide canzoni con gli Amor Fou – che ha in Piazza San Marco oltre che un luogo fisico anche un luogo dell'anima, quel posto in cui ci si può confidare trovando supporto nell'altro, come rappresentato anche nella cover della canzone che nella nota stampa viene spiegata come "un quadro intenso in cui il concetto di conforto è centrale e rappresentato dalle mani dei due protagonisti che si tendono una verso l’altra". Nel brano – che per tutta la prima strofa si regge soprattutto su un piano – immagini che sono ormai caratteristiche di Annalisa, come le lacrime che cascano nell'acqua tonica facendole salate come il mare, ma anche "le caramelle mischiate all'arsenico". La strofa di Mengoni riprende quello stesso racconto, come si denota dalle prospettive diverse della "ragazza bionda" e quel "per piacergli di più gli hai mentito", rivolto all'amica riprendendo un suo verso rivolto a un altro uomo: "Ma la notte finisce e rimaniamo solamente noi", loro, a raccontarsi le proprie confidenze.