Testo e significato di Certe Bugie di Nayt: “La libertà ha un costo che in molti non sono disposti a pagare”

Nayt ha pubblicato nelle scorse ore il singolo Certe Bugie, che anticipa l'uscita del nuovo album il prossimo 22 novembre dal titolo Lettera Q. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Nayt, foto di Alessandro Treves

Nayt, a pochi giorni di distanza dall'uscita del suo nuovo album Lettera Q, in arrivo il prossimo 22 novembre, ha pubblicato nelle scorse ore il primo singolo estratto dal titolo Certe Bugie. La canzone, co-prodotta con 3D, viene accompagnata dal video ufficiale, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Antonio Chiricò. Nel comunicato stampa, Certe Bugie viene descritto così: "Un insieme di ricordi, pensieri, voci che arrivano, se ne vanno e ritornano mischiate ad altre. Tutti sanno come fingere che vada tutto bene, perché la libertà che si desidera ha un costo che in molti non sono disposti a pagare. Il messaggio alla base della traccia per l’artista è che, nonostante certe bugie possano difenderci, riusciremo a salvarci solo partendo da noi stessi". Qui il testo e il significato di Certe Bugie.

Il testo di Certe Bugie

Yeah

Eheheheh

3D, baby

Tutti sanno com'è fingere sia tutto apposto

Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post

Volevi libertà, ma non lo sai che tutto ha un costo?

I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff?

Questo circolo di vizi che abbiamo

Che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi

Amico mio, cosa ti serve per cambiare?

Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu

Aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico

Si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto

Non presto la mia voce per buone cause

Non riesco a comunicare con mio padre

Giuri che hai cose da dire, ma nessuno ci crede

Le canzoni sono insipide e dal pubblico si vede

E anche io non sono né Battisti né Battiato

E dico cose già sentite e neanche così bene

Verità da cui voglio fuggire

Qui ciò che non ti ammazza ti uccide

Oh-oh-oh

Come puoi

Darmi torto?

Dicono

Che arriverà la fine del mondo

Io voglio essere pronto

Oh-oh-oh

Mi farò

Domande da cui mi nascondo

Perché voglio andare in fondo

Però forse mi servono

Sì, forse dipendo un po' da certe bugie

Certe bugie mi difendono

Se fai tuo il dolore degli altri vedi come vanno via le differenze

I confini, i costumi, i contrasti della pelle

Io sogno le stelle, ma ho i disastri nella mente

Faccio mille passi, salto mille pasti per averle

"Quando hai il pane, non hai i denti" si lamenta qualcuno

"Meglio che non avere niente" risponde nessuno

Tutti parlano, penso che basti dire meno

Quando hai fame davvero non mastichi nemmeno

Io non sono Fabri Fibra, non sono Primo

A volte odio anche la mia firma quando la scrivo

Una volta ho amato così forte da sentirmi piccolo

Un'altra anche di più tanto da sentirmi infinito

Figo, della mia generazione

La domanda più iconica è: "Che cos'è una relazione?"

Cerco ancora la versione migliore di me

Tra miliardi di persone

Verità da cui voglio fuggire

Qui ciò che non ti ammazza ti uccide

Oh-oh-oh

Come puoi

Darmi torto?

Dicono

Che arriverà la fine del mondo

Io voglio essere pronto

Oh-oh-oh

Mi farò

Domande da cui mi nascondo

Perché voglio andare in fondo

Però forse mi servono

Sì, forse dipendo un po' da certe bugie

Certe bugie mi difendono, ah, ah

Il significato di Certe Bugie

Nayt ha pubblicato nelle scorse ore Certe Bugie, il primo singolo che anticipa l'uscita del nuovo album Lettera Q, il prossimo 22 novembre. La canzone è stata co-prodotta insieme allo storico collaboratore 3D. Nel brano, che segue un processo di consapevolezza e racconto della realtà cominciato da Nayt nel 2021 con Mood, c'è un analisi del contrasto tra la realtà e la visione percepita. Al centro del racconto, l'incomunicabilità che si raggiunge quando la realtà attorno appare legata all'immagine più che al messaggio, con le fragilità che insorgono nella prima strofa quando canta "Giuri che hai cose da dire, ma nessuno ci crede, le canzoni sono insipide e dal pubblico si vede e anche io non sono né Battisti né Battiato e dico cose già sentite e neanche così bene, peccato". Nella seconda strofa, si fa riferimento all'idea della complementarità in una coppia come punto d'accesso all'evoluzione della propria persona, come quando canta. "Cerco ancora la versione migliore di me tra miliardi di persone". Vengono citati anche Fabri Fibra e Primo, due modelli già citati anche in altri singoli dell'autore romano, come in Ballon D'Or con Gemitaiz.