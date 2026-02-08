Testo e significato di Basta, la reazione di Ghali a ciò che succede intorno a lui, anche prima delle Olimpiadi

Ghali

Ghali è stato protagonista di una censura durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il cantante non è stato nominato dal commentatore, il Direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. Uno scandalo, soprattutto perché il rapper milanese aveva pensato a un'esibizione in cui non faceva altro che recitare, in tre lingue, una poesia di Gianni Rodari contro la guerra. Ma poche ore prima il cantante aveva pubblicato anche una nuova canzone intitolata "Basta", un grido contro quello che vede accadere intorno a lui. La canzone era stata già spoilerata lo scorso settembre al Gran Teatro a Fiera Milano Live, ma solo il 6 febbraio è stata pubblicata ufficialmente.

Testo di "BASTA"

Basta, basta, free tutti i maranza

Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca

Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un'ambulanza

Ro-po-po-po-po-po-po-po, basta

Ro-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Po-po-po-po-po-po-po-po, basta

Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Po-po-po-po-po-po-po-po, basta

Maybach nella sabbia, sono in panne

Su di me so che tu ne dici tante

Un mio fratello mi ha sparato sulle gambe

Ecco dove vanno i miei soldi delle tasse (Basta)

Tunnel vision, Lady Diana

Sono il tuo Alejandro come Lady Gaga

Metto salsa bianca come Sydney Sweeney

Do tutto a mia mamma, Achraf Hakimi

Basta, basta, free tutti i maranza

Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca

Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un'ambulanza

Ro-po-po-po-po-po-po-po, basta

Ro-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Po-po-po-po-po-po-po-po, basta

Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Po-po-po-po-po-po-po-po, basta

Hall of fame è la mia residenza, okay

Il mio Rolex è Presidential, okay

Mi muovo come un presidente (Okay)

A scuola stavo nell'ufficio del preside

Non mi sono mai piaciute le regole

Gucci come un arabo ricco (Sei impazzito?)

Gucci come un arabo ricco (Che non posso fumare qui dove c'è scritto?)

Fare ‘sta roba per me è un esercizio

Come portarla al Museo Egizio

Sono da solo, ma sembro un esercito, ah

Basta, basta

Ro-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po (Ho detto)

Po-po-po-po-po-po-po-po, basta

Po-po-po-po-po-po-po-po

Po-po-po-po-po-po-po-po

Ro-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po, basta

Il significato di Basta

Ghali all’inaugurazione di Milano Cortina – ph Claudio Furlan :LaPresse

Quello di Ghali è un grido che si ripete diventando mantra. Sonorità mediorientali che si mescolano all'urban, per una canzone che non contempla neanche una copertina, lasciando spazio solo al messaggio e all’impatto immediato della musica. Il comunicato stampa descrive la canzone come "molto più di una parola: è reazione, punto di rottura, il segnale che il linguaggio non basta più a contenere quello che succede". Ghali parte dal falso allarme "maranza" diventato lo spauracchio di un certo pezzo del Paese, per poi citare l'attrice americana Sydney Sweeney, Lady Diana e il tunnel in cui è morta, la canzone "Alejandro" di Lady Gaga e poi la madre, Achraf Hakimi. La seconda strofa è quella in cui si racconta l'insoddisfazione oltre a rivendicare origini e status ("A scuola stavo nell'ufficio del preside, non mi sono mai piaciute le regole. Gucci come un arabo ricco"). Evidentemente Ghali sapeva già cosa sarebbe successo poche ore dopo, al San Siro di Milano.