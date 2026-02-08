Testo e significato di Basta, la reazione di Ghali a ciò che succede intorno a lui, anche prima delle Olimpiadi
Ghali è stato protagonista di una censura durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il cantante non è stato nominato dal commentatore, il Direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. Uno scandalo, soprattutto perché il rapper milanese aveva pensato a un'esibizione in cui non faceva altro che recitare, in tre lingue, una poesia di Gianni Rodari contro la guerra. Ma poche ore prima il cantante aveva pubblicato anche una nuova canzone intitolata "Basta", un grido contro quello che vede accadere intorno a lui. La canzone era stata già spoilerata lo scorso settembre al Gran Teatro a Fiera Milano Live, ma solo il 6 febbraio è stata pubblicata ufficialmente.
Testo di "BASTA"
Basta, basta, free tutti i maranza
Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca
Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un'ambulanza
Ro-po-po-po-po-po-po-po, basta
Ro-po-po-po-po-po-po-po-po-po
Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po
Po-po-po-po-po-po-po-po, basta
Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po
Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po
Po-po-po-po-po-po-po-po, basta
Maybach nella sabbia, sono in panne
Su di me so che tu ne dici tante
Un mio fratello mi ha sparato sulle gambe
Ecco dove vanno i miei soldi delle tasse (Basta)
Tunnel vision, Lady Diana
Sono il tuo Alejandro come Lady Gaga
Metto salsa bianca come Sydney Sweeney
Do tutto a mia mamma, Achraf Hakimi
Basta, basta, free tutti i maranza
Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca
Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un'ambulanza
Ro-po-po-po-po-po-po-po, basta
Ro-po-po-po-po-po-po-po-po-po
Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po
Po-po-po-po-po-po-po-po, basta
Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po
Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po
Po-po-po-po-po-po-po-po, basta
Hall of fame è la mia residenza, okay
Il mio Rolex è Presidential, okay
Mi muovo come un presidente (Okay)
A scuola stavo nell'ufficio del preside
Non mi sono mai piaciute le regole
Gucci come un arabo ricco (Sei impazzito?)
Gucci come un arabo ricco (Che non posso fumare qui dove c'è scritto?)
Fare ‘sta roba per me è un esercizio
Come portarla al Museo Egizio
Sono da solo, ma sembro un esercito, ah
Basta, basta
Ro-po-po-po-po-po-po-po-po-po
Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po (Ho detto)
Po-po-po-po-po-po-po-po, basta
Po-po-po-po-po-po-po-po
Po-po-po-po-po-po-po-po
Ro-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po, basta
Il significato di Basta
Quello di Ghali è un grido che si ripete diventando mantra. Sonorità mediorientali che si mescolano all'urban, per una canzone che non contempla neanche una copertina, lasciando spazio solo al messaggio e all’impatto immediato della musica. Il comunicato stampa descrive la canzone come "molto più di una parola: è reazione, punto di rottura, il segnale che il linguaggio non basta più a contenere quello che succede". Ghali parte dal falso allarme "maranza" diventato lo spauracchio di un certo pezzo del Paese, per poi citare l'attrice americana Sydney Sweeney, Lady Diana e il tunnel in cui è morta, la canzone "Alejandro" di Lady Gaga e poi la madre, Achraf Hakimi. La seconda strofa è quella in cui si racconta l'insoddisfazione oltre a rivendicare origini e status ("A scuola stavo nell'ufficio del preside, non mi sono mai piaciute le regole. Gucci come un arabo ricco"). Evidentemente Ghali sapeva già cosa sarebbe successo poche ore dopo, al San Siro di Milano.