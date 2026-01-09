Testo e significato di Acquario, Ultimo racconta le proprie fragilità e la ricerca di sé nell’ultima canzone

Ultimo pubblica “Acquario”, primo brano del 2026: una canzone intima e autobiografica che racconta fragilità, contraddizioni e identità attraverso il segno zodiacale. Testo e significato della canzone.

Ultimo in Acquario

Si chiama "Acquario" l'ultima canzone di Ultimo. È il primo brano del 2026 per il cantautore romano che quest'anno darà vita a un concerto da 250 mila persone il prossimo 4 luglio a Tor Vergata, che sarà il concerto più grande di sempre. E così il cantante svela anche l'indizio che i fan avevano trovato quando hanno acquistato ULTIMO LIVE STADI 2025, l'album dal vivo che racchiude la scaletta completa dello scorso tour. I fan, infatti, avevano trovato un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’Acquario, quello del cantautore che tra pochi giorni, il prossimo 27 gennaio, festeggia 30 anni.

Testo di "ACQUARIO"

Ho capito che col tempo

Certe cose vanno giù

Che puoi starci pure attento

Ma non torneranno più

Ho lasciato appesa al frigo

Quella lista che volevi

Vedi tu che cosa farne

Butta i kiwi sono neri

Ho saputo fare pace

Con le mie battaglie perse

Non ho voglia di un abbraccio

Ma tu abbracciami ugualmente

Ho capito che ti piace

Fare la sveglia quando serve

Perché il sesso è come l'aria

Ti entra sempre facilmente

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca

Mi guardo spеsso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a mе

Per essere me

Ho capito che sto bene

Solo quando io sto male

E che pure quando è agosto

Penso spesso già a Natale

Ho dormito con il gatto

E la televisione accesa

Ed ho sognato che rientravi

E chiedevi una mano con la spesa

E se t’incontro per la strada

Non è mica presunzione

Ma forse tirerei giù dritto

E starei zitto in soggezione

Però poi tu mi conosci

La mia mente è un vero armadio

Ed ho i vestiti sempre sparsi

Sono un cazzo di acquario

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca

Mi guardo spesso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a me

Per essere me

Questa sera piove forte

Chiuso in casa bevo un po'

Certe cose fanno male

E so già che le rifarò

Sulla sedia che ho in cucina

Sento l'eco di uno stadio

E ora stare qui da solo

Fa sentire me sdoppiato

Ma alla fine sai che c’è

Che sono un cazzo di acquario

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca

Mi guardo spesso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a me

Per essere me

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca

Mi guardo spesso dentro ma

Tutto mi stanca

Mi guardo spesso dentro ma

Cosa mi manca a me

Per essere me.

Il significato di Acquario di Ultimo

Ultimo come un alieno nel video di Acquario – PH. GIULIA PARMIGIANI

Quest'ultimo brano di Ultimo gioca col suo segno zodiacale e con quelle che sarebbero le sue caratteristiche. È un racconto che gioca con immagini quotidiane per raccontare la propria fragilità, le debolezze, anche le contraddizioni. Immagini quotidiane come quella della lista appesa al frigo e i kiwi andati a male, e soprattutto un io fatto di paradossi: "Ho capito che sto bene solo quando io sto male. E che pure quando è agosto penso spesso già a Natale" ma anche quel "Certe cose fanno male e so già che le rifarò". C'è un riferimento allo stadio, quelli che ha riempito lui o quelli della squ squadra del cuore, la Roma ("Sulla sedia che ho in cucina sento l'eco di uno stadio").

Nel ritornello Ultimo si chiede cosa gli manchi per essere se stesso, nonostante sia sempre alla ricerca. Una ricerca vana. Ma in fondo la sua condizione è dovuta anche al suo segno: "La mia mente è un vero armadio ed ho i vestiti sempre sparsi, sono un cazzo di acquario". E quel "Mi guardo spesso dentro ma cosa mi manca a me per essere me" è il fulcro di questa canzone che è costruita proprio per essere cantata in coro dai fan.