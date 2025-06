video suggerito

Taylor Swift ottiene un'ordinanza restrittiva verso uno stalker che dice che è la madre di suo figlio Taylor Swift ha ottenuto un'ordinanza restrittiva verso l'ennesimo stalker che, questa volta, si è intrufolato in casa sua sostenendo che la popstar sia la madre di suo figlio.

A cura di Redazione Music

Taylor Swift – Jason Hanna/Getty Images

Taylor Swift ha ottenuto dal Giudice un'ordinanza restrittiva nei confronti di uno stalker, un uomo che è entrato più volte nella sua proprietà di Los Angeles e che, tra le altre cose, sostiene che la popstar sia la madre di suo figlio, come ha dichiarato davanti al giudice. A Brian Jason Wagner, un 45enne del Colorado, è stato imposto, quindi, di non potersi avvicinare a meno di 100 metri di distanza dalla cantante e dalla sua residenza, come riporta Billboard che spiega come l'ordinanza sia arrivata tre giorni dopo che Swift ha presentato una richiesta d'aiuto al Tribunale. La prima volta in cui l'uomo è entrato nella casa della cantante è stato nel luglio 2024, come si legge nell'ordinanza restrittiva.

L'uomo sostiene che Swift sia la madre del figlio

La cantante ha spiegato che una delle volte che l'uomo si è presentato a casa sua, aveva una bottiglia di vetro in mano che, spiega, avrebbe potuto essere usata come un'arma: "Durante ciascuna di queste visite, sono stata informata che il signor Wagner ha rilasciato diverse dichiarazioni sul fatto di vivere nella mia proprietà (non è vero), di avere una relazione con me (non è vero), di credere che io sia la madre di suo figlio (non è vero) e di aver bisogno di vedermi di persona, tutte false e scollegate dalla realtà" ha scritto la cantante, che è stata costretta a negare tutte le falsità che aveva raccontato l'uomo.

Chi è lo stalker di Taylor Swift

Dopo l'ennesima intrusione a casa sua, fermato ancora una volta dalla sicurezza, lo staff di Taylor Swift ha effettuato maggiori ricerche, scoprendo che l'uomo ha precedenti penali e che dal carcere inviava lunghe comunicazioni in cui parlava della sua relazione sentimentale con la cantante. Si è scoperto, poi, che l'uomo ha tentato di rubare la posta della popstar: "Non dichiaro pubblicamente dove risiedo e non ho mai condiviso il mio indirizzo o l'ubicazione della mia residenza di Los Angeles con il signor Wagner. il fatto che il signor Wagner abbia stabilito dove risiedo e abbia visitato la proprietà diverse volte, rifiutandosi di andarsene e sostenendo di averne bisogno, mi fa temere per la mia sicurezza e quella della mia famiglia", ha scritto Swift nel documento, come riporta sempre Billboard.

Tutti gli stalker di Taylor Swift condannati

L'ordine restrittivo scadrà il prossimo 30 giugno, giorno in cui la giudice deciderà se prolungare l'ordine restrittivo per l'uomo. Non è la prima volta che la cantante si trova a dover affrontare degli stalker, alcuni dei quali sono anche stati condannati. Roger Alvarado è stato condannato a sei mesi di carcere nel 2019 per essersi introdotto nell'abitazione di Swift a New York e aver dormito nel suo letto, Eric Swarbrick è stato condannato a due anni e mezzo di carcere federale nel 2020 per aver inviato lettere violente e minacciose alla sua ex etichetta, la Big Machine Records, mentre David Crowe è stato accusato di stalking dopo essersi presentato decine di volte in pochi mesi fuori dall'appartamento di Swift a New York. L'uomo, però, è stato diagnosticato con disturbi mentali e le accuse sono state ritirate.