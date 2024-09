video suggerito

Taylor Swift e Travis Kelce diventano le star degli Us Open: cosa c’entra la cantante con lo Slam La coppia Taylor Swift – Travis Kelce ha monopolizzato l’attenzione del pubblico durante la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e il padrone di casa Taylor Fritz. Ecco la parata di stelle durante il torneo di New York. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner, Taylor Swift, Travis Kelce, via LaPresse

Sono passate solo poche ore dalla vittoria di Jannik Sinner in finale degli US Open, lo Slam tenutosi a New York. Il tennista italiano ha sconfitto in finale il padrone di casa Taylor Fritz in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5. Ma ad accogliere quasi maggiori attenzioni del tennista statunitense sul campo in cemento, la coppia dell'anno: quella formata da Taylor Swift e il giocatore di football americano Travis Kelce. La coppia infatti, come riporta anche il sito ufficiale della competizione, è stata fotografata al suo arrivo all'USTA Billie Jean King National Tennis Center, arrivando pochi minuti prima dell'inizio della partita. Il duo si è goduto la finale del torneo, con Swift in un abito rosso con stampa a quadretti e Kelce in un completo di pantaloncini Gucci dalla testa ai piedi. Le foto e i video della coppia hanno rubato un bel po' di attenzione alla partita, ma ci sono due curiosità riguardo al rapporto tra Taylor Swift e gli US Open.

Taylor Swift, Travis Kelce, via LaPresse

L'invito della tennista polacca e il video di una 13enne Swift che si esibisce agli US Open

La prima si lega alla tennista polacca Iga Świątek, che prima dell'inizio del torneo, proprio sui canali ufficiale degli UsOpen, aveva pubblicato un video dove invitava la coppia alla manifestazione: "Taylor Swift e Travis, voglio invitare Taylor Swift a venire agli US Open per godersi il tennis e lo spettacolo". Per la seconda curiosità, bisogna ritornare indietro di 22 anni, quando la cantante aveva solo 13 anni. Swift infatti, dopo aver partecipato a un concorso musicale, aveva avuto la possibilità di esibirsi, giovanissima, sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium, durante gli US Open. La sua esibizione con America The Beautiful è ancora disponibile su YouTube. Ma la coppia Swift Kelce non è la sola ad aver raccolto le attenzioni del pubblico degli Us Open.

La parata di stelle agli Us Open

In una delle edizioni che contende il record di biglietti venduti e di presenze, come riporta anche il New York Times, una parata di stelle hanno fatto la propria comparsa lungo tutto il torneo. E se l'abbraccio tra il cantante Seal e Sinner è stato fotografato e ha evidenziato il rapporto tra i due, non è mancata la parata di musicisti. Da Alicia Keys a John Mayer passando per Dierks Bentley, Jon Bon Jovi, Zayn Malik e Questlove, anche se la lista degli attori è impressionante. Si parte da Ben Stiller e Hugh Jackman, passando per Jessica Biel, Lin-Manuel Miranda, Kerry Washington, Keegan-Michael Key, Daniel Dae Kim, Orlando Bloom, Jason Bateman, Taye Diggs, Kal Penn, Elizabeth Banks, Molly Ringwald, Laverne Cox, Phoebe Dynevor, Ashley Park e Paul Forman. Anche il mondo della moda presenta con Vera Wang e Anna Wintour, il pluricampione di Formula 1 Lewis Hamilton e alcune tra le più grandi stelle del tennis del passato: da Billie Jean King a Serena Williams, passando per Roger Federer, Maria Sharapova, Andre Agassi, Andy Roddick e Juan Martin del Potro.