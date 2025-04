Elton John sull’infezione all’occhio: “Mi viene voglia di piangere, non riesco a veder giocare i miei figli”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Elton John

In occasione dell'uscita del suo nuovo album, Elton John ha rilasciato un'intervista al Times e ha parlato della grave infezione oculare che ha contratto la scorsa estate, che gli ha causato la perdita della vista da uno dei due occhi. Questo ha avuto un grave impatto anche sulla vita dei suoi figli, Zachary ed Elijah, che cresce insieme al marito David Furnish.

Il racconto di Elton John sui problemi di salute

Il cantante 78enne dei Rocket Man, l'estate scorsa ha contratto una grave infezione oculare che gli ha causato la perdita della vista da un occhio. In un'intervista, ha dichiarato di non poter più guardare i suoi figli Zachary, 14 anni, ed Elijah, 11 anni, praticare sport. "Ti vedo, ma non vedo la TV, non so leggere. Non vedo i miei figli giocare a rugby e a calcio, è stato un periodo molto stressante perché sono abituato a assorbire tutto", le parole al giornalista britannico. E ancora: "È angosciante. Mi viene da piangere, ma devo abituarmi perché sono fortunato ad avere la vita che ho".

Ho ancora la mia meravigliosa famiglia, e riesco ancora a vedere qualcosa da qui [occhio sinistro]. Quindi mi dico di andare avanti e basta.

L'annuncio dell'infezione

Lo scorso settembre, Elton John aveva annunciato di avere una "vista limitata" a seguito di una "grave infezione agli occhi" contratta durante una vacanza in Francia. "Durante l'estate, ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato con una vista limitata solo in un occhio. Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all'occhio colpito", aveva scritto in un post su Instagram. Per poi aggiungere: "Sono così grato all'eccellente team di dottori e infermieri e alla mia famiglia, che si sono presi così bene cura di me nelle ultime settimane. Ho trascorso l'estate in silenzio a casa per riprendermi e sono positivo sui progressi che ho fatto finora nella mia guarigione e nel mio recupero".