L'annuncio di Elton John dopo l'infezione agli occhi: "Ho perso la vista" Sir Elton John annuncia dal palco del Dominion Theatre di Londra di avere perso la vista. Il cantautore, che era stato colpito da un'infezione a un solo occhio in estate, ha ammesso per la prima volta di non riuscire più a vedere.

A cura di Stefania Rocco

Elton John ha perso la vista. L’annuncio arriva dal palco del Dominion Theatre di Londra in occasione della prima del musical ispirato al film “Il diavolo veste Prada”, evento cui il cantante ha preso parte insieme al compagno David Furnish e a una parata di star britanniche e americane. Terminato lo spettacolo previsto la sera del 1° dicembre (spettacolo del quale è stato proprio John a curare le musiche), il cantautore è salito sul palco accompagnato dal marito per fare il suo annuncio.

Elton John ha perso la vista da entrambi gli occhi

“Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista”, ha dichiarato dal palco Elton John nel corso di un intervento definito “straziante” dai media locali, sebbene l’artista 77enne sia sempre rimasto composto e sorridente. “Non ho potuto assistere allo spettacolo, ma mi sono divertito”, ha aggiunto il cantautore per poi ringraziare Furnish, il marito che è stato “la mia roccia” e chesi era già commosso qualche giorno fa pensando ai problemi di salute del compagno, apparendo in una scena del documentario che Disney+ sta producendo sulla vita e la carriera di Elton John.

L’infezione oculare contratta da Elton John in estate

Elton John era stato colpito da un’infezione oculare in estate. Red ce dalle vacanze estive in Francia, aveva spiegato di avere perso parzialmente la vista da un solo occhio e di avere quindi una visione limitata. “Durante l'estate ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato con una visione limitata in un occhio”, aveva scritto l’artista in un post su Instagram, “Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all'occhio colpito”. La perdita della vista arriva a un anno dal momento in cui Sir Elton John aveva tenuto il suoi ultimo spettacolo in pubblico a Glastonbury di fronte a circa 120mila persone.