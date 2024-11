video suggerito

Elton John: "Non vedo nulla dall'occhio destro, non riesco nemmeno a leggere un testo" Continuano i problemi di salute per Elton John che, ospite del programma programma Good Morning America, ha raccontato che non riuscirà a portare a termine il nuovo album a causa di un'infezione agli occhi di cui aveva dato notizia lo scorso settembre: "Negli ultimi quattro mesi non sono riuscito a vedere dall'occhio destro".

A cura di Elisabetta Murina

"Negli ultimi quattro mesi non sono riuscito a vedere dall'occhio destro". Continuano i problemi di salute per Elton John che, ospite del programma programma Good Morning America, ha svelto di non essere riuscito a portare a termine il nuovo album a causa di un'infezione agli occhi di cui aveva dato notizia lo scorso settembre.

Come sta Elton John dopo l'infezione agli occhi: "Non riesco a guardare nulla"

Dopo l'infezione contratta a settembre, il cantante britannico, 77 anni, ha fatto sapere che le sue condizioni di salute non sono migliorate. Anzi, John ha raccontato di non essere riuscito a concludere il nuovo album proprio per problemi alla vista: "Negli ultimi quattro mesi non sono riuscito a vedere dall'occhio destro e l'occhio sinistro non è il massimo. Posso fare qualcosa come questa intervista, ma andare in studio e registrare non lo so, perché non riesco a vedere un testo per cominciare a cantare". Poi ha aggiunto: "Non è mai una fortuna che accada una cosa del genere, e mi ha scioccato e non riesco a vedere nulla, non riesco a leggere nulla, non riesco a guardare nulla".

L'annuncio dell'infezione a settembre

In un post su Instagram pubblicato nelle scorse ore, Elton John ha annunciato di aver subito una grave infezione agli occhi, che avrebbe limitato, non poco la sua vista. Dopo essersi ritirato dalle scene lo scorso anno, alla conclusione del Farewell Yellow Brick Road Tour lo scorso 8 luglio 2023, l'autore di Your Song è ritornato a far parlare di sé, raccontando che il problema sarebbe iniziato la scorsa estate. La guarigione avrà un processo molto lungo e l'infezione gli avrebbe lasciato la vista limitata a un solo occhio. Il post su Instagram ha ricevuto moltissimi commenti, tra cui anche la stilista Donatella Versace, che ha scritto: "Prenditi il ​​tuo tempo e riprenditi, Elton. Ti aspetteremo qui quando sarai in salute e pronto".