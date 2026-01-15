Sting ha pagato 600 mila euro agli ex membri dei Police, ma non vuole dare le royalty per lo streaming

Andy Summers, Stewart Copeland e Sting dei Police – ph John Rodgers:Redferns

Sting ha versato agli ex compagni dei Police, Andy Summers e Stewart Copeland, circa mezzo milione di euro per aver sottopagato le royalty. Sono stati gli avvocati del leader della band britannica ad aver dichiarato, in Tribunale, che il suo assistito ha pagato circa 680 mila euro a seguito dell'azione legale intentata dai due musicisti lo scorso anno. Nonostante ciò restano ancora distanti le parti, con l'accusa che chiede molti più soldi, sostenendo di dover ricevere una cifra che varia tra 1,5 e 8 milioni di euro per diritti provenienti da canzoni come "Roxanne" e "Every Breath You Take", considerati due dei capolavori del pop contemporaneo.

Il nodo della questione, che segna la differenza tra richiesta e offerta, è soprattutto nei ricavi dovuti dallo streaming. Sting, infatti, nega che debba ai suoi ex colleghi i proventi derivanti da streaming e download perché nei vecchi accordi non si prevedevano questo tipo di pagamenti. La difesa sostiene che i brani riprodotti da servizi di streaming debbano essere considerati "esecuzione pubblica" e non "fabbricazione di dischi" che era ciò che era previsto nell'accordo del 2016. Insomma, per il cantante gli ex componenti della band non hanno alcun diritto ai proventi digitali delle canzoni.

Negli anni 70 i tre musicisti fecero un accordo solamente verbale che prevedeva la condivisione dei proventi, che successivamente fu formalizzato in accordi scritti. Questo accordo prevedeva che Sting fosse il compositore principale ma poiché i contributi degli altri due erano importanti – la BBC fa notare la linea di chitarra in "Every Breath You Take" – il gruppo decise che per ogni canzone scritta, circa il 15% sarebbe stato ceduto ai due musicisti da Sting, che era il compositore principale, coi due musicisti. Summers e Copeland sostengono non solo che questi pagamenti non siano avvenuti, ma anche che i proventi includano anche quelli di streaming e download, sostenendo che se non erano nei contratti fosse solo perché ci sono stati cambiamenti nell'industria che all'epoca non esistevano o non erano così importanti. Nel 1984 la band si sciolse a causa di forti contrasti personali tra i componenti, rapporti rimasti tesi nonostante la reunion del 2007/2008.